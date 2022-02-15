Пике повлиял на уход Месси из «Барсы». Он сказал Лапорте: «Без Лео мы решим проблему ФФП»

Кто такой бред сочиняет?
Защитник «Барселоны» Жерар Пике повлиял на уход нападающего Лионеля Месси в «ПСЖ».
По информации El Pais, 35-летний испанец в разговоре с президентом клуба Жоаном Лапортой предложил не продлевать контракт с Месси.
«Без Лео мы решим проблему финансового фэйр-плей», – сказал Пике Лапорте.
- До перехода в «ПСЖ» Месси всю карьеру провел в «Барселоне».
- Ему 34 года.
- В этом сезоне он забил 7 голов и сделал 7 ассистов в 20 матчах.
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