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    Пике повлиял на уход Месси из «Барсы». Он сказал Лапорте: «Без Лео мы решим проблему ФФП»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике повлиял на уход нападающего Лионеля Месси в «ПСЖ».

    По информации El Pais, 35-летний испанец в разговоре с президентом клуба Жоаном Лапортой предложил не продлевать контракт с Месси.

    «Без Лео мы решим проблему финансового фэйр-плей», – сказал Пике Лапорте.

    • До перехода в «ПСЖ» Месси всю карьеру провел в «Барселоне».
    • Ему 34 года.
    • В этом сезоне он забил 7 голов и сделал 7 ассистов в 20 матчах.

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    Месси не жалеет о переходе в «ПСЖ». Ему комфортно в Париже (RMC Sport)

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    Источник: El Pais

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    Сегодня, 19:38
    Комментарии3
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      Рейтинг: +14415

      Hektor 84 33 минуты назад

      Кто такой бред сочиняет?

      0
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      Рейтинг: +278

      Lipatoff 34 минуты назад

      Сейчас какой чуши только не будет

      0
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      Рейтинг: +13377

      Skull_Boy 56 минут назад

      Серьезно Пике, а не руководство ли Ла Лиги, которая ввела потолок зарплат у футболистов

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