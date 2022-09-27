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    Григорян: «Ситуация в «Спартаке» отражает менталитет гладиатора? Или это цирк?»

    Бывший тренер «Анжи» Александр Григорян прокомментировал назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».

    «Вопрос не в качественных игроках, их много кто может найти. Надо понять, каков менталитет «Спартака», традиции, я говорю о стиле в последнюю очередь. Кто‑то задумывался над тем, что такое Спартак? Это гладиатор.

    Все, что происходит в «Спартаке», отражает менталитет гладиатора? Или это цирк? Я не хочу даже касаться Эшуорта, — сказал Григорян.

    • В 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
    • В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 10 туров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +422

      Лицом_на_клаве 1 час назад

      У них менталитет рабов мазута. Не зря назвали клуб именем раба. Как назовёшь корабль, так он и поплывёт. гыгыгы

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