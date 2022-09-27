Григорян: «Ситуация в «Спартаке» отражает менталитет гладиатора? Или это цирк?»

Бывший тренер «Анжи» Александр Григорян прокомментировал назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».
«Вопрос не в качественных игроках, их много кто может найти. Надо понять, каков менталитет «Спартака», традиции, я говорю о стиле в последнюю очередь. Кто‑то задумывался над тем, что такое Спартак? Это гладиатор.
Все, что происходит в «Спартаке», отражает менталитет гладиатора? Или это цирк? Я не хочу даже касаться Эшуорта, — сказал Григорян.
- В 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
- В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
- Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 10 туров.
Источник: «Матч ТВ»