Григорян – о «Спартаке»: «Круговая порука мажет, как копоть»

Бывший тренер «Анжи» Александр Григорян высказался о «Спартаке», процитировав слова из песни «Скованные одной цепью» группы «Наутилус Помпилиус».
«Цитата есть.
Круговая порука мажет, как копоть.
Я беру чью‑то руку, а чувствую локоть.
Я ищу глаза, а чувствую взгляд,
Где выше голов находится зад.
Применимо к «Спартаку» это происходит всегда, это ясно тем, кто понимает суть этих строк», — сказал Григорян.
- «Спартак» идет на 5-м месте в РПЛ.
- Клуб назначил новым спортивным директором англичанина Пола Эшуорта.
Источник: «Матч ТВ»