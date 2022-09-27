Григорян – о «Спартаке»: «Круговая порука мажет, как копоть»

Бывший тренер «Анжи» Александр Григорян высказался о «Спартаке», процитировав слова из песни «Скованные одной цепью» группы «Наутилус Помпилиус».

«Цитата есть.

Круговая порука мажет, как копоть.

Я беру чью‑то руку, а чувствую локоть.

Я ищу глаза, а чувствую взгляд,

Где выше голов находится зад.

Применимо к «Спартаку» это происходит всегда, это ясно тем, кто понимает суть этих строк», — сказал Григорян.