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  • Григорян – о «Спартаке»: «Круговая порука мажет, как копоть»

Григорян – о «Спартаке»: «Круговая порука мажет, как копоть»

27 сентября 2022, 11:57
3

Бывший тренер «Анжи» Александр Григорян высказался о «Спартаке», процитировав слова из песни «Скованные одной цепью» группы «Наутилус Помпилиус».

«Цитата есть.

Круговая порука мажет, как копоть.

Я беру чью‑то руку, а чувствую локоть.

Я ищу глаза, а чувствую взгляд,

Где выше голов находится зад.

Применимо к «Спартаку» это происходит всегда, это ясно тем, кто понимает суть этих строк», — сказал Григорян.

  • «Спартак» идет на 5-м месте в РПЛ.
  • Клуб назначил новым спортивным директором англичанина Пола Эшуорта.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Григорян Александр
Комментарии (3)
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Беспонтий
1664270051
над красным рассветом розовый закат..
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Taps
1664271606
Говёный спартак как зеркало футбола России.
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Ziklop
1664272746
это не ко всё мафии в стране, едрисню на фронт! люди рвутся во власть для получения благ, беспринципные лживые подонки! так было всегда , Конфуций писал очень давно, но скорее повторял ранее сказанное.
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