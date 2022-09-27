Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Григорян – о «Спартаке»: «Круговая порука мажет, как копоть»

    Бывший тренер «Анжи» Александр Григорян высказался о «Спартаке», процитировав слова из песни «Скованные одной цепью» группы «Наутилус Помпилиус».

    «Цитата есть.

    Круговая порука мажет, как копоть.

    Я беру чью‑то руку, а чувствую локоть.

    Я ищу глаза, а чувствую взгляд,

    Где выше голов находится зад.

    Применимо к «Спартаку» это происходит всегда, это ясно тем, кто понимает суть этих строк», — сказал Григорян.

    • «Спартак» идет на 5-м месте в РПЛ.
    • Клуб назначил новым спортивным директором англичанина Пола Эшуорта.

    Новости по теме
    Стали известны претенденты на звание лучшего игрока РПЛ в августе 1
    Агент Бальде Кейта: «Мы до сих пор не получили объяснение решения по дисквалификации»
    Семак тренировался вместе с игроками «Зенита» перед матчем со «Спартаком»
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:57
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2882

      Ziklop 1 час назад

      это не ко всё мафии в стране, едрисню на фронт! люди рвутся во власть для получения благ, беспринципные лживые подонки! так было всегда , Конфуций писал очень давно, но скорее повторял ранее сказанное.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1217

      Taps 2 часа назад

      Говёный спартак как зеркало футбола России.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5867

      Беспонтий 2 часа назад

      над красным рассветом
      розовый закат..

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11