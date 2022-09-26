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    Терюшков рассказал, могут ли болельщикам вручить повестки на матче «Химки» – «Локомотив»

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о ситуации в России перед матчем с «Локомотивом» в Кубке России.

    – Возможно ли, что перед матчем «Химки» – «Локомотив» кому-то из болельщиков могут быть вручены повестки?

    У нас повестки вручаются в военкоматах. Ответственные за частичную мобилизацию – это военные комиссары, есть определенный список лиц, которые под подпадают под мобилизацию.

    Работа ведется не на стадионах и не в местах массового скопления, а через традиционные способы донесения повесток. Поэтому никаких мероприятий на футбольном стадионе у нас точно никто не планировал и планировать, думаю, не будет.

    • На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию.
    • «Химки» примут «Локомотив» в среду, 28 сентября.

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    Источник: «РБ Спорт»

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