Терюшков рассказал, могут ли болельщикам вручить повестки на матче «Химки» – «Локомотив»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о ситуации в России перед матчем с «Локомотивом» в Кубке России.

– Возможно ли, что перед матчем «Химки» – «Локомотив» кому-то из болельщиков могут быть вручены повестки?

– У нас повестки вручаются в военкоматах. Ответственные за частичную мобилизацию – это военные комиссары, есть определенный список лиц, которые под подпадают под мобилизацию.

Работа ведется не на стадионах и не в местах массового скопления, а через традиционные способы донесения повесток. Поэтому никаких мероприятий на футбольном стадионе у нас точно никто не планировал и планировать, думаю, не будет.