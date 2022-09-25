Осинькин: «Футбольный бог в матче с Киргизией был с нами»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался по итогам товарищеского матча сборной России против Киргизии (2:1).

— Для нашей сборной очень важно было сыграть с психологической точки зрения — год сборная не выходила и не играла.

— Согласен, я против любого негатива сейчас на сборную. Нам нужны и важны эти матчи. Считаю, что даже где-то футбольный бог был с нами, когда мы забиваем на 89-й минуте в достаточно равном матче. Нам надо поддержать свою сборную, потому что в такие дни мы должны быть все вместе. Тогда нам будет легче развивать футбол.

Россия вырвала победу на 89-й минуте.

Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.

Для России это был 1-й международный матч с ноября.

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