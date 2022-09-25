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    Осинькин: «Футбольный бог в матче с Киргизией был с нами»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался по итогам товарищеского матча сборной России против Киргизии (2:1).

    — Для нашей сборной очень важно было сыграть с психологической точки зрения — год сборная не выходила и не играла.

    — Согласен, я против любого негатива сейчас на сборную. Нам нужны и важны эти матчи. Считаю, что даже где-то футбольный бог был с нами, когда мы забиваем на 89-й минуте в достаточно равном матче. Нам надо поддержать свою сборную, потому что в такие дни мы должны быть все вместе. Тогда нам будет легче развивать футбол.

    • Россия вырвала победу на 89-й минуте.
    • Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.
    • Для России это был 1-й международный матч с ноября.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +90

      Вот как то так 1 час назад

      футбольный бог был с нами====Пипец.Как будто в финале ЧМ выиграли у Франции или Бразилии.)))

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