Баженов: «Игра России с Киргизией не очень понравилась. Не было рвения»

Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов недоволен победой сборной России в товарищеском матче против Киргизии (2:1).

«Честно, мне не очень понравилась игра сборной России. Мне хочется увидеть самоотдачу, сборная не играла уже давно, но рвения как будто бы не было. Не было видно, что ребята соскучились, боролись до конца. А киргизы, наоборот, это показали.

Наши сыграли не очень. Нужно делать выводы. Мы все скучаем по сборной. У Валерия Георгиевича философия простая, но выкладываться нужно максимально. Понятно, что не сыграны, но мы играли не против сборной Португалии, при всем уважении к киргизам», – сказал Баженов.

Россия вырвала победу на 89-й минуте.

Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.

Для России это был 1-й международный матч с ноября.

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