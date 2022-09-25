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    Баженов: «Игра России с Киргизией не очень понравилась. Не было рвения»

    Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов недоволен победой сборной России в товарищеском матче против Киргизии (2:1).

    «Честно, мне не очень понравилась игра сборной России. Мне хочется увидеть самоотдачу, сборная не играла уже давно, но рвения как будто бы не было. Не было видно, что ребята соскучились, боролись до конца. А киргизы, наоборот, это показали.

    Наши сыграли не очень. Нужно делать выводы. Мы все скучаем по сборной. У Валерия Георгиевича философия простая, но выкладываться нужно максимально. Понятно, что не сыграны, но мы играли не против сборной Португалии, при всем уважении к киргизам», – сказал Баженов.

    • Россия вырвала победу на 89-й минуте.
    • Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.
    • Для России это был 1-й международный матч с ноября.

    Россия обыграла Киргизию – каким был первый матч сборной за 10 месяцев

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17222

      Cleaner 1 час назад

      Не РВАЛО нашу сборную.)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11464

      Алексей З 1 час назад

      Никита, ты где живёшь ?
      В стране ситуация как в 1941 году, хотя на нас никто не нападал.
      Люди в шоке , им не до футбола, а ты о рвении.
      У тебя есть " бронь " ?

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