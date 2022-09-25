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    Глебов назвал проблемы сборной России в матче с Киргизией

    Полузащитник сборной России Данил Глебов подытожил товарищеский матч против Киргизии (2:1).

    «Рассчитывали на другое, тренировали другое. Получилось так, что где-то мешало поле, новые связки — всe равно недопонимание. Чтобы выходить из обороны, играть низом, нужна сыгранность. Условно, если смотреть на «Ростов», у нас в первых играх не совсем всe получалось.

    В сборной мы когда последний раз играли, в марте? А сейчас уже октябрь месяц. Больше полугода у нас не было сборной. Понятно, что тяжело», – сказал Глебов.

    • Россия вырвала победу на 89-й минуте.
    • Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.
    • Для России это был 1-й международный матч с ноября.

    Россия обыграла Киргизию – каким был первый матч сборной за 10 месяцев

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6650

      sochi-2013 1 час назад

      Ещё яйца мешали. Тем у кого они есть .

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      Рейтинг: +301

      rac531 1 час назад

      На самоим деле у этой сброжной только ДВЕ прблемы:
      1. АФЕРИСТЫ, якобы возглавляющие сборную, а на самсом деле осваивающие бюджет)

      2. АБСОЛЮТНОЕ ОТСУТСТВИЕ ФУТБОЛИСТОВ, умеющих работать с мячом, мыслящих на поле и выдерживающих ДВА, а не один тайм игры)

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