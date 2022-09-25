Глебов назвал проблемы сборной России в матче с Киргизией

Полузащитник сборной России Данил Глебов подытожил товарищеский матч против Киргизии (2:1).

«Рассчитывали на другое, тренировали другое. Получилось так, что где-то мешало поле, новые связки – всe равно недопонимание. Чтобы выходить из обороны, играть низом, нужна сыгранность. Условно, если смотреть на «Ростов», у нас в первых играх не совсем всe получалось.

В сборной мы когда последний раз играли, в марте? А сейчас уже октябрь месяц. Больше полугода у нас не было сборной. Понятно, что тяжело», – сказал Глебов.

Россия вырвала победу на 89-й минуте.

Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.

Для России это был 1-й международный матч с ноября.

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