Андрей Мостовой: «На поле в Киргизии растут папоротники»

Полузащитник сборной России Андрей Мостовой дал комментарий после товарищеского матча против Киргизии (2:1).

«В чем тяжелое поле? Видно по мячу, как он скачет. Оно где-то жесткое, где-то мягкое. Тяжелый контроль мяча на поле. По полю видно, что там папоротники растут», – сказал игрок.

Россия вырвала победу на 89-й минуте.

Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.

Для России это был 1-й международный матч с ноября.

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