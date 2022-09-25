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    Андрей Мостовой: «На поле в Киргизии растут папоротники»

    Полузащитник сборной России Андрей Мостовой дал комментарий после товарищеского матча против Киргизии (2:1).

    «В чем тяжелое поле? Видно по мячу, как он скачет. Оно где-то жесткое, где-то мягкое. Тяжелый контроль мяча на поле. По полю видно, что там папоротники растут», – сказал игрок.

    • Россия вырвала победу на 89-й минуте.
    • Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.
    • Для России это был 1-й международный матч с ноября.

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    Источник: телеграм-канал Алексея Ковалева

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