Роналду опубликовал пост после матча с Чехией, в котором ему разбили нос

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над Чехией в матче 5-го тура Лиги наций.
«Отличная игра и важная командная победа. Мы сосредоточены на нашей главной цели.
Спасибо португальским болельщикам за фантастическую поддержку!» – написал Роналду в соцсетях.
- В начале 1-го тайма вратарь сборной Чехии Томаш Вацлик разбил нос форварду «МЮ».
- Роналду сделал ассист в эпизоде с 4-м голом.
- Сборная Португалии поднялась на первое место в группе А2 Лиги наций.
Источник: Бомбардир.ру