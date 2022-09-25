Роналду опубликовал пост после матча с Чехией, в котором ему разбили нос

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над Чехией в матче 5-го тура Лиги наций.

«Отличная игра и важная командная победа. Мы сосредоточены на нашей главной цели.

Спасибо португальским болельщикам за фантастическую поддержку!» – написал Роналду в соцсетях.