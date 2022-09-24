Гризманн пошел на сокращение зарплаты при переходе из «Атлетико» в «Барселону» в 2019 году

Стали известны финансовые детали контрактов нападающего Антуана Гризманна с «Барселоной» и «Атлетико» до перехода в каталонский клуб.

В 2018 году футболист заключил с мадридцами новый пятилетний контракт на общую сумму 100 миллионов евро после уплаты налогов.

В 2019-м француз решил уйти в «Барсу», с которой также подписал соглашение на пять сезонов. По его условиям, форвард мог заработать 98 миллионов евро, однако до вычета налогов.

Также в «Атлетико» у Гризманна была более выгодная бонусная часть договора – ему полагалось почти в два раза больше, чем впоследствии в «Барселоне».