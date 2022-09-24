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    Пятибратов рассказал о реакции на свое назначение главным тренером «Факела»

    Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о решении клуба утвердить его на занимаемой должности.

    – Как состоялось утверждение вас в должности главного тренера?

    – Перед установкой на матч с «Сочи» к команде пришeл генеральный директор клуба Роман Гурамович Асхабадзе и объявил об этом решении.

    Для меня это стало неожиданностью. Я даже не мог предположить, что это произойдeт.

    – Ваша реакция?

    – Я приложил максимальные усилия, чтобы не выдать своих эмоций. Первое, что ощутил – ликование и гордость. Я ведь раньше не работал в должности главного тренера в клубе Премьер-лиги.

    Но это продлилось от силы несколько секунд. Я тут же собрался и подумал о том, какая это ответственность. Меня выбрали. Мне оказали доверие, теперь я должен его оправдать.

    Мне нужно доказывать свою состоятельность, это надо делать каждый день. И уже через несколько секунд я думал только о футболе, об установке.

    О нюансах, которые я должен был донести до футболистов. И это надо было сделать так, чтобы всe это было услышано и выполнено на поле.

    – Как отреагировала команда?

    – Могу рассказать, потому что я сам был футболистом и хорошо понимаю ребят. Когда ты думаешь, что этого тренера может не быть в команде уже сегодня после игры – это одно. Когда при всех объявляют, что с данным специалистом коллектив идeт вперeд – совсем иное дело.

    Любой футболист хочет стабильности, хочет знать, что будет дальше. Я думаю, что то объявление перед матчем успокоило ребят. Дало уверенность в завтрашнем дне.

    Раньше мне приходилось говорить футболистам: «Ребята, не думайте о том, как долго я буду работать с вами. Абстрагируйтесь от этой ситуации, думайте только о конкретной игре».

    Они читали прессу, видели комментарии в соцсетях, волновались – со стороны, может, этого не было видно, но я знаю, что это было так. А теперь руководством мне выдан определeнный кредит доверия.

    И футболисты могут работать спокойнее. С кем-то из них я отработал уже год, с кем-то и вовсе два. Команда знает мои требования, а я хорошо знаю возможности парней.

    • Пятибратов сменил в «Факеле» Олега Василенко.
    • Он входит в тренерский штаб команды с октября 2020 года.
    • Под руководством нового тренера воронежцы победили «Локомотив» (2:0), уступили «Спартаку» (0:3) и сыграли вничью с «Сочи» (1:1).

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    Источник: страница «Факела» в соцсети «ВКонтакте»

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