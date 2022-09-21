«Матч ТВ» допустил ошибку в российском флаге во время матча Белоруссия – Россия

На графике трансляции «Матч ТВ» товарищеского матча молодежных сборных Белоруссии и России была ошибка в российском флаге.

Некоторое время на графике присутствовал флаг России с перепутанными цветами.

«Трансляцию матча из Борисова, а также его графическое оформление осуществляют наши коллеги из Белоруссии, мы получаем уже готовый сигнал. Отметим, что ошибка была оперативно исправлена», – сообщили в пресс-службе «Матч ТВ».

Россия победила со счетом 6:1.

Скриншот трансляции «Матч ТВ».