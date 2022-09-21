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    «Матч ТВ» допустил ошибку в российском флаге во время матча Белоруссия – Россия

    На графике трансляции «Матч ТВ» товарищеского матча молодежных сборных Белоруссии и России была ошибка в российском флаге.

    Некоторое время на графике присутствовал флаг России с перепутанными цветами.

    «Трансляцию матча из Борисова, а также его графическое оформление осуществляют наши коллеги из Белоруссии, мы получаем уже готовый сигнал. Отметим, что ошибка была оперативно исправлена», – сообщили в пресс-службе «Матч ТВ».

    • Россия победила со счетом 6:1.

    Скриншот трансляции «Матч ТВ».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4898

      polt 23 минуты назад

      Что за хрень? Куда подевались комментарии на отдельные новости?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2878

      Ziklop > polt 18 минут назад

      народ пишет про мобилизациювойну и комментарии закрывают, скоро многих закроют.

      1
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      Рейтинг: +10

      tahstora 40 минут назад

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      Рейтинг: +2268

      АЛЕКС 58 46 минут назад

      Красный с серпом и молотом никто не путал

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      Рейтинг: +4367

      Snek 1 час назад

      Сразу на Донбасс отправить всех

      0
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      Рейтинг: +1647

      Форвард 79 1 час назад

      Ну это уже дно!
      Дальше не куда

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