«Матч ТВ» допустил ошибку в российском флаге во время матча Белоруссия – Россия

На графике трансляции «Матч ТВ» товарищеского матча молодежных сборных Белоруссии и России была ошибка в российском флаге.
Некоторое время на графике присутствовал флаг России с перепутанными цветами.
«Трансляцию матча из Борисова, а также его графическое оформление осуществляют наши коллеги из Белоруссии, мы получаем уже готовый сигнал. Отметим, что ошибка была оперативно исправлена», – сообщили в пресс-службе «Матч ТВ».
- Россия победила со счетом 6:1.
Скриншот трансляции «Матч ТВ».
Источник: «РБ Спорт»