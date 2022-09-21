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    Коваленко из «Крыльев» рассказал, сколько денег ему хватает на месяц

    Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко живет на 20-30 тысяч рублей в месяц.

    – Сколько ты получал в «Чертаново»?

    – Да там немного было, тысяч 18 рублей в месяц. С премиальными максимум несколько раз до 30 доходило.

    – Тяжело было жить на 18 тысяч в месяц?

    – Да не особо. Мне много не надо, да и брат первое время помогал с финансами. Сколько себя помню, всегда друг друга поддерживали в этом плане.

    – Как сильно изменились финансовые условия после перехода в «Крылья Советов»?

    – Стало получше, теперь уже сам брату помогаю. (Смеется.) Почти все отправляю домой родителям, а сам оставляю себе те же 20-30 тысяч, на месяц мне хватает.

    • Коваленко принадлежит «Сочи», куда перейдет летом.
    • 19-летний Коваленко стоит 900 тысяч евро.
    • В сезоне РПЛ Коваленко не пропустил ни матча, забил гол, сделал 2 ассиста.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4898

      polt 14 минут назад

      Сказка для лохов. Живет при бесплатном жилье и питании. Журналистам самим дико такое, вот и выдали в эфир.

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