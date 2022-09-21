Коваленко из «Крыльев» рассказал, сколько денег ему хватает на месяц

Сказка для лохов. Живет при бесплатном жилье и питании. Журналистам самим дико такое, вот и выдали в эфир.
Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко живет на 20-30 тысяч рублей в месяц.
– Сколько ты получал в «Чертаново»?
– Да там немного было, тысяч 18 рублей в месяц. С премиальными максимум несколько раз до 30 доходило.
– Тяжело было жить на 18 тысяч в месяц?
– Да не особо. Мне много не надо, да и брат первое время помогал с финансами. Сколько себя помню, всегда друг друга поддерживали в этом плане.
– Как сильно изменились финансовые условия после перехода в «Крылья Советов»?
– Стало получше, теперь уже сам брату помогаю. (Смеется.) Почти все отправляю домой родителям, а сам оставляю себе те же 20-30 тысяч, на месяц мне хватает.
- Коваленко принадлежит «Сочи», куда перейдет летом.
- 19-летний Коваленко стоит 900 тысяч евро.
- В сезоне РПЛ Коваленко не пропустил ни матча, забил гол, сделал 2 ассиста.