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    Колосков ответил на вопрос, могут ли мобилизовать футболистов РПЛ

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не считает, что легионеры массово покинут Россию из-за введения частичной мобилизации в стране.

    «Есть ли вероятность, что футболистов РПЛ мобилизуют? Советую позвонить Шойгу, он все объяснит. Откуда я знаю? Вы не знаете, я не знаю, никто не знает. А так, в указе четко определены критерии — кто может быть призван и когда.

    Что касается легионеров, то я не думаю, что начнется массовый отъезд после объявления частичной мобилизации. Ничего их испугать не должно. Боевые действия никаким образом не будут касаться тех городов, где сегодня играют наши легионеры.

    Во всяком случае, у меня есть надежда, что ничего не изменится и никто никуда не уедет», — сказал Колосков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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