Колосков ответил на вопрос, могут ли мобилизовать футболистов РПЛ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не считает, что легионеры массово покинут Россию из-за введения частичной мобилизации в стране.

«Есть ли вероятность, что футболистов РПЛ мобилизуют? Советую позвонить Шойгу, он все объяснит. Откуда я знаю? Вы не знаете, я не знаю, никто не знает. А так, в указе четко определены критерии — кто может быть призван и когда.

Что касается легионеров, то я не думаю, что начнется массовый отъезд после объявления частичной мобилизации. Ничего их испугать не должно. Боевые действия никаким образом не будут касаться тех городов, где сегодня играют наши легионеры.

Во всяком случае, у меня есть надежда, что ничего не изменится и никто никуда не уедет», — сказал Колосков.