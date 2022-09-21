Россия не сыграет в отборе Евро-2024, «Барса» нашла замену Бускетсу и другие новости дня

Сборная России не примет участие в жеребьевке отбора Евро-2024. РФС подтвердил.
Карпин рассказал, смогут ли Малком и Клаудиньо сыграть за сборную России.
Путин: «Надеюсь, матч Россия – Босния и Герцеговина состоится».
Аршавин прокомментировал отстранение сборной России от Евро-2024.
«Барселона» определила двух кандидатов на замену Бускетсу.
Яровинский назвал условие для ухода Дзагоева из «Рубина».
Бийол, забивший победный гол «Интеру», хочет вернуться в ЦСКА.
Кавазашвили призвал «Спартак» отправить Соболева к психологу.
Озбилиз заявил, что столкнулся в России с культурным шоком.
Жоаозиньо предположил, как в Бразилии отреагируют на гражданство РФ у Малкома и Клаудиньо.
Источник: Бомбардир.ру