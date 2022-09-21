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  • Россия не сыграет в отборе Евро-2024, «Барса» нашла замену Бускетсу и другие новости дня

Россия не сыграет в отборе Евро-2024, «Барса» нашла замену Бускетсу и другие новости дня

21 сентября 2022, 01:26
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Сборная России не примет участие в жеребьевке отбора Евро-2024. РФС подтвердил.

Карпин рассказал, смогут ли Малком и Клаудиньо сыграть за сборную России.

Путин: «Надеюсь, матч Россия – Босния и Герцеговина состоится».

Аршавин прокомментировал отстранение сборной России от Евро-2024.

«Барселона» определила двух кандидатов на замену Бускетсу.

Яровинский назвал условие для ухода Дзагоева из «Рубина».

Бийол, забивший победный гол «Интеру», хочет вернуться в ЦСКА.

Кавазашвили призвал «Спартак» отправить Соболева к психологу.

Озбилиз заявил, что столкнулся в России с культурным шоком.

Жоаозиньо предположил, как в Бразилии отреагируют на гражданство РФ у Малкома и Клаудиньо.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (2)
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Красногвардейчик
1663713747
Это было уже известно давно, будет длительное отлучение к сожалению
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unlariemyclels
1663716925
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