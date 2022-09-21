Россия не сыграет в отборе Евро-2024, «Барса» нашла замену Бускетсу и другие новости дня

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      unlariemyclels 11 минут назад

      Xoчешь Xaлявногo СЕ|KCА ?! бecплатный вxод, еcть кpасивыe и мoлодыe ------- https://shre.ink/mxZs

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      Рейтинг: +674

      Красногвардейчик 1 час назад

      Это было уже известно давно, будет длительное отлучение к сожалению

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