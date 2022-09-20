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  • Кавазашвили призвал «Спартак» отправить Соболева к психологу

Кавазашвили призвал «Спартак» отправить Соболева к психологу

20 сентября 2022, 12:45
16

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о нападающем столичного клуба Александре Соболеве.

«Соболев прибавляет, но психологам и руководителям «Спартака» надо с ним серьезно поговорить. Он бесконечно оспаривает любое решение, прикосновение с ним. Он тут же начинает отталкивать соперника, лезет в драку.

За это клуб должен наказывать деньгами своих футболистов – он вносит нервозность в поведение футболистов на поле, дает ужасный пример остальным. Если такой футболист получает удаление и не играет одну-две-три игры, то он не должен получать [за них] никаких денег.

Это надо указывать в контракте. Может быть, тогда Соболев не будет вести себя подобным образом.

ФИФА в обязательном порядке надо ввести правило за симуляцию – за это на второй-третий раз удалять с поля. Неймар тоже все время валяется на поле – его тоже надо наказывать. Футбол жесткая игра. Пускай футболисты тренируются по-хоккейному», – сказал Кавазашвили.

  • Соболев – воспитанник барнаульского футбола.
  • 25-летний форвард стоит 8 миллионов евро.
  • В сезоне РПЛ Соболев не пропустил ни матча, забил 4 гола, сделал столько же ассистов.

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Источник: Rusfootball
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Кавазашвили Анзор
Комментарии (16)
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Taps
1663667385
Соболева надо не к психологу, а к мамочке ...
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сутулая собака и лисы
1663668641
"Он бесконечно оспаривает любое решение, прикосновение с ним." сразу последний гол вспоминается, где Соболев поставил корпус, развернулся, протащил мяч в той же борьбе и забил в дальний угол. Казашвили нужно срочно к глазному.
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NewLife
1663669903
Анзор, как же тогда хегемон будет без своего дельфинария с Барриосом, Клаудиньо и Мостовым играть ?
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Plyash
1663671969
Кавазик,к психологу надо тебе.А то,про что говоришь ты,лечится легко и просто мужским разговором с тренером или капитаном.Сам удивлён,почему до сих пор никто из них не настучал Соболю по лбу.Лечится в раз.
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serppion
1663672548
Соболев - плохой Дзюба. Тот хоть мужиком был, по каждому поводу не плакал.
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gennadiy
1663673500
главный симулянт этот соболев,жаль парнишку
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DOCTOR PENALTY
1663673598
Соболев отвратительный тип, Кавазашвили прав.
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rash1959
1663681185
С дедом совсем плохо...
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