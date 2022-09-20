Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Кавазашвили призвал «Спартак» отправить Соболева к психологу

    Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о нападающем столичного клуба Александре Соболеве.

    «Соболев прибавляет, но психологам и руководителям «Спартака» надо с ним серьезно поговорить. Он бесконечно оспаривает любое решение, прикосновение с ним. Он тут же начинает отталкивать соперника, лезет в драку.

    За это клуб должен наказывать деньгами своих футболистов – он вносит нервозность в поведение футболистов на поле, дает ужасный пример остальным. Если такой футболист получает удаление и не играет одну-две-три игры, то он не должен получать [за них] никаких денег.

    Это надо указывать в контракте. Может быть, тогда Соболев не будет вести себя подобным образом.

    ФИФА в обязательном порядке надо ввести правило за симуляцию – за это на второй-третий раз удалять с поля. Неймар тоже все время валяется на поле – его тоже надо наказывать. Футбол жесткая игра. Пускай футболисты тренируются по-хоккейному», – сказал Кавазашвили.

    • Соболев – воспитанник барнаульского футбола.
    • 25-летний форвард стоит 8 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ Соболев не пропустил ни матча, забил 4 гола, сделал столько же ассистов.

    Новости по теме
    Соболев: «Все говорят, что я противный» 13
    Соболев охарактеризовал себя одним словом 5
    Соболев: «Может, я реально нетехничный» 6
    Источник: Rusfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:45
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +984

      сутулая собака и лисы 2 минуты назад

      "Он бесконечно оспаривает любое решение, прикосновение с ним."

      сразу последний гол вспоминается, где Соболев поставил корпус, развернулся, протащил мяч в той же борьбе и забил в дальний угол.

      Казашвили нужно срочно к глазному.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1213

      Taps 23 минуты назад

      Соболева надо не к психологу, а к мамочке ...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +984

      сутулая собака и лисы > Taps 7 минут назад

      твоей?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10006

      R_a_i_n > Taps 2 минуты назад

      Ты на полном серьёзе щас вот пожелал смерти Соболева?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11