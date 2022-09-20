Кавазашвили призвал «Спартак» отправить Соболева к психологу

"Он бесконечно оспаривает любое решение, прикосновение с ним."
сразу последний гол вспоминается, где Соболев поставил корпус, развернулся, протащил мяч в той же борьбе и забил в дальний угол.
Казашвили нужно срочно к глазному.
Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о нападающем столичного клуба Александре Соболеве.
«Соболев прибавляет, но психологам и руководителям «Спартака» надо с ним серьезно поговорить. Он бесконечно оспаривает любое решение, прикосновение с ним. Он тут же начинает отталкивать соперника, лезет в драку.
За это клуб должен наказывать деньгами своих футболистов – он вносит нервозность в поведение футболистов на поле, дает ужасный пример остальным. Если такой футболист получает удаление и не играет одну-две-три игры, то он не должен получать [за них] никаких денег.
Это надо указывать в контракте. Может быть, тогда Соболев не будет вести себя подобным образом.
ФИФА в обязательном порядке надо ввести правило за симуляцию – за это на второй-третий раз удалять с поля. Неймар тоже все время валяется на поле – его тоже надо наказывать. Футбол жесткая игра. Пускай футболисты тренируются по-хоккейному», – сказал Кавазашвили.
- Соболев – воспитанник барнаульского футбола.
- 25-летний форвард стоит 8 миллионов евро.
- В сезоне РПЛ Соболев не пропустил ни матча, забил 4 гола, сделал столько же ассистов.