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    Бийол, забивший победный гол «Интеру», хочет вернуться в ЦСКА

    Роберт Чибеж, агент защитника «Удинезе» Яки Бийола, заявил, что его клиент мечатет однажды вернуться в ЦСКА.

    – Яка забил победный гол «Интеру» (2:1) и стал героем встречи.

    – Спасибо за поздравления из России. Для Бийола ЦСКА – это особенный клуб, за которым он по-прежнему следит, болеет и болельщиком которого является. Яка не хотел уходить из ЦСКА, и трансфер в «Удинезе» не состоялся бы, если бы не последние обстоятельства.

    Раскрою тайну, но Яка хочет однажды вернуться в ЦСКА. По крайней мере, он мне об этом рассказал.

    – Тот опыт, который Яка получил в ЦСКА, в том числе и еврокубковый, помогает ему сейчас в Италии?

    – Безусловно. Выступление за ЦСКА сделало его сильнее и более готовым к конкуренции в клубе из европейской топ-5. Надеюсь, он будет играть регулярно в старте «Удинезе» и прибавлять.

    Повторюсь, Яка очень благодарен ЦСКА, является фанатом этой команды и не пропускает ни одного матча.

    • ЦСКА купил словенца в 2018 году за 400 тысяч евро.
    • С тех пор он провел 96 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
    • Бийол перешел в «Удинезе» за 4 миллиона евро.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 09:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +994

      OOOVVV. 5 минут назад

      Купили за 400 тыс. продали за 4 млн.
      Хорошо клуб заработал))))).
      Хороший был защитник с точным длинным пасом на Супер Марио. Удачи ему.

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      Рейтинг: +667

      Красногвардейчик 32 минуты назад

      Захотел, остался бы....но в любом случае, удачи, может и правда ещё вернёшься

      0
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      Рейтинг: +173

      ЭтожЯ 1 час назад

      Ближе к зиме иностранца потянулись в тёплую России .

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