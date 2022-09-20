Бийол, забивший победный гол «Интеру», хочет вернуться в ЦСКА

Роберт Чибеж, агент защитника «Удинезе» Яки Бийола, заявил, что его клиент мечатет однажды вернуться в ЦСКА.

– Яка забил победный гол «Интеру» (2:1) и стал героем встречи.

– Спасибо за поздравления из России. Для Бийола ЦСКА – это особенный клуб, за которым он по-прежнему следит, болеет и болельщиком которого является. Яка не хотел уходить из ЦСКА, и трансфер в «Удинезе» не состоялся бы, если бы не последние обстоятельства.

Раскрою тайну, но Яка хочет однажды вернуться в ЦСКА. По крайней мере, он мне об этом рассказал.

– Тот опыт, который Яка получил в ЦСКА, в том числе и еврокубковый, помогает ему сейчас в Италии?

– Безусловно. Выступление за ЦСКА сделало его сильнее и более готовым к конкуренции в клубе из европейской топ-5. Надеюсь, он будет играть регулярно в старте «Удинезе» и прибавлять.

Повторюсь, Яка очень благодарен ЦСКА, является фанатом этой команды и не пропускает ни одного матча.