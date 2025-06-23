Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

«Лидс» объявил о сделке, на которой заработает ЦСКА

Сегодня, 19:30
1

Центральный защитник Яка Бийол официально сменил «Удинезе» на «Лидс».

Сообщалось, что трансфер обойдется клубу АПЛ в 22 миллиона евро + бонусы.

1,76 миллиона евро на этой сделке заработает ЦСКА, ранее владевший правами на игрока.

«Лидс» заключил с новичком контракт до 2030 года.

  • Бийол приндалежал ЦСКА в 2018–2022 годах, в 2020–2021 годах играл на правах аренды за «Ганновер».
  • В минувшем сезоне 26-летний защитник провел за «Удинезе» 37 матчей, забил 2 гола, отдал 2 передачи.

Еще по теме:
Уточнена сумма, которую ЦСКА заработает от трансфера своего экс-игрока в АПЛ 1
ЦСКА получит 2,2 миллиона за трансфер своего экс-игрока в АПЛ 5
Серия А. Экс-игрок ЦСКА принес «Удинезе» победу над «Монцей» Несты (2:1) 2
Источник: сайт «Лидса»
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Удинезе Лидс ЦСКА Бийол Яка
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1750696537
"1,76 миллиона евро на этой сделке заработает ЦСКА" Надо отдать на что- нибудь важное...(
Ответить
Главные новости
«Лидс» объявил о сделке, на которой заработает ЦСКА
19:30
1
«Милан» подпишет украинского футболиста
19:19
Червиченко похвалил «Спартак» за трансферное решение
18:53
1
Генсек РФС дал совет украинцам
18:31
1
Мостовой объяснил, почему спартаковец Денисов не будет востребован в Европе
18:24
2
Канчельскис: «Аршавин мог получше использовать свой талант»
18:12
1
У Заболотного три варианта продолжения карьеры
17:56
4
Челестини высказался о «багаже Николича» в ЦСКА
17:46
Сын Черчесова нашел работу в РПЛ
17:37
10
«Спартак» упустил игрока сборной Аргентины
16:57
4
Все новости
Все новости
«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к форварду «Челси»
18:41
Календарь АПЛ на сезон 2025/2026
Вчера, 16:58
Экс-игрок «Челси» – о Месси: «Уход в «ПСЖ» – это так скучно, представьте, если бы он перешел в АПЛ»
Вчера, 14:37
1
«Форест» из АПЛ продлил контракт с экс-вратарем «Динамо»
Вчера, 00:45
«Челси» может отсудить у Мудрика 89 миллионов
21 июня
3
«Манчестер Сити» не отпустил Хусанова в аренду
21 июня
1
Фанат «Чарльтона» запросил у клуба трансфер российского защитника
21 июня
4
Вирц прокомментировал переход в «Ливерпуль»
20 июня
Фото«Ливерпуль» объявил о трансфере Вирца за 117 миллионов
20 июня
4
«Ливерпуль» купит игрока «Борнмута»
20 июня
«Ливерпуль» завершил трансфер Вирца
20 июня
«Манчестер Сити» оштрафовали за непунктуальность
20 июня
Стало известно, сколько родители Вирца заработают на трансфере сына в «Ливерпуль»
20 июня
«Ливерпуль» готовит еще один трансфер за 100+ миллионов
19 июня
3
Чемпион мира хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»
19 июня
4
Фергюсон определил свой худший трансфер в «Манчестер Юнайтед»
18 июня
3
Андронов – о допинге Мудрика: «Слышал: ему россияне подсыпали»
18 июня
9
Санчо ответил на предложение «Наполи»
18 июня
Мудрику предъявили обвинения в употреблении допинга
18 июня
5
АПЛ опубликовала календарь на сезон-2025/26 – «МЮ» примет «Арсенал» в 1-м туре
18 июня
Гвардиола выбрал нового капитана «Манчестер Сити»
18 июня
1
ВидеоБартон двумя словами отреагировал на жесткий подкат Бонуччи против девушки
17 июня
1
ЦСКА получит 2,2 миллиона за трансфер своего экс-игрока в АПЛ
17 июня
5
Игрок «Тоттенхэма» не может покинуть Израиль
16 июня
У игрока «Тоттенхэма» родилась 2-я двойня за 2 года
16 июня
1
«Арсенал» приостановил сделку по Дьекерешу
15 июня
Фото«Тоттенхэм» выкупил форварда «Баварии»
15 июня
Дьекереш ответил на предложение «Манчестер Юнайтед»
14 июня
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 