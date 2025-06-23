«Лидс» объявил о сделке, на которой заработает ЦСКА

Центральный защитник Яка Бийол официально сменил «Удинезе» на «Лидс».

Сообщалось, что трансфер обойдется клубу АПЛ в 22 миллиона евро + бонусы.

1,76 миллиона евро на этой сделке заработает ЦСКА, ранее владевший правами на игрока.

«Лидс» заключил с новичком контракт до 2030 года.