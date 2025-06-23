«Лидс» объявил о сделке, на которой заработает ЦСКА

Центральный защитник Яка Бийол официально сменил «Удинезе» на «Лидс».
Сообщалось, что трансфер обойдется клубу АПЛ в 22 миллиона евро + бонусы.
1,76 миллиона евро на этой сделке заработает ЦСКА, ранее владевший правами на игрока.
«Лидс» заключил с новичком контракт до 2030 года.
- Бийол приндалежал ЦСКА в 2018–2022 годах, в 2020–2021 годах играл на правах аренды за «Ганновер».
- В минувшем сезоне 26-летний защитник провел за «Удинезе» 37 матчей, забил 2 гола, отдал 2 передачи.
Источник: сайт «Лидса»