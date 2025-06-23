Уточнена сумма, которую ЦСКА заработает от трансфера своего экс-игрока в АПЛ

ЦСКА заработает от перехода защитника Яки Бийола из «Удинезе» в «Лидс» 1,76 миллиона евро, а не 2,2 миллиона, как сообщалось ранее. Красно-синим полагается 10% с прибыли, а не от суммы предстоящего трансфера, которая составит 22 миллиона евро.

ЦСКА продал словенца в «Удинезе» летом 2022 года за 4,4 миллиона евро, включая бонусы. Таким образом прибыль итальянского клуба от продажи игрока в АПЛ составит 17,6 миллиона, 10% от которых и получат красно-синие.