Уточнена сумма, которую ЦСКА заработает от трансфера своего экс-игрока в АПЛ

ЦСКА заработает от перехода защитника Яки Бийола из «Удинезе» в «Лидс» 1,76 миллиона евро, а не 2,2 миллиона, как сообщалось ранее. Красно-синим полагается 10% с прибыли, а не от суммы предстоящего трансфера, которая составит 22 миллиона евро.
ЦСКА продал словенца в «Удинезе» летом 2022 года за 4,4 миллиона евро, включая бонусы. Таким образом прибыль итальянского клуба от продажи игрока в АПЛ составит 17,6 миллиона, 10% от которых и получат красно-синие.
- Бийол приндалежал ЦСКА в 2018–2022 годах, в 2020–2021 годах играл на правах аренды за «Ганновер».
- В минувшем сезоне 26-летний защитник провел за «Удинезе» 37 матчей, забил 2 гола, отдал 2 передачи.