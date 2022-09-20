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    Аршавин прокомментировал отстранение сборной России от Евро-2024

    Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о решении УЕФА не допускать национальную команду к участию в отборе Евро-2024.

    «А вы чего‑то другого ожидали? Сейчас не то время, чтобы надеяться на хороший исход.

    Расстраивает ли меня это? Для меня очевидно, что пока ситуация не закончится, никакого прогресса не будет ни в одном виде спорта», – заявил Аршавин.

    • Евро пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
    • Ранее российскую сборную исключили из стыков ЧМ-2022 и не допустили к участию в Лиге наций.

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    Источник: «Матч ТВ»

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