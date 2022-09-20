Аршавин прокомментировал отстранение сборной России от Евро-2024

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о решении УЕФА не допускать национальную команду к участию в отборе Евро-2024.

«А вы чего‑то другого ожидали? Сейчас не то время, чтобы надеяться на хороший исход.

Расстраивает ли меня это? Для меня очевидно, что пока ситуация не закончится, никакого прогресса не будет ни в одном виде спорта», – заявил Аршавин.