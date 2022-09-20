Жоаозиньо предположил, как в Бразилии отреагируют на гражданство РФ у Малкома и Клаудиньо

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал желание игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство.

«Конечно, если они получат гражданство, это будет здорово и для них, и для клуба. Это большой плюс. Клубу станет проще, когда он станет иметь на одного или двух футболистов с российским паспортом больше. Тогда появится возможность приобрести новых легионеров.

Думаю, в Бразилии к этому отнесутся нормально. Они могут взять двойное гражданство и не отказываться от бразильского.

Будет здорово, если они смогут выступать за сборную России. Конечно, это большое усиление. Большой плюс для россиян, которые болеют за свою сборную. Меня их желание не удивило. Наверное, у них есть желание долго играть здесь, – сказало Жоаозиньо.