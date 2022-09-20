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  • Жоаозиньо предположил, как в Бразилии отреагируют на гражданство РФ у Малкома и Клаудиньо

Жоаозиньо предположил, как в Бразилии отреагируют на гражданство РФ у Малкома и Клаудиньо

20 сентября 2022, 10:48
19

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал желание игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство.

«Конечно, если они получат гражданство, это будет здорово и для них, и для клуба. Это большой плюс. Клубу станет проще, когда он станет иметь на одного или двух футболистов с российским паспортом больше. Тогда появится возможность приобрести новых легионеров.

Думаю, в Бразилии к этому отнесутся нормально. Они могут взять двойное гражданство и не отказываться от бразильского.

Будет здорово, если они смогут выступать за сборную России. Конечно, это большое усиление. Большой плюс для россиян, которые болеют за свою сборную. Меня их желание не удивило. Наверное, у них есть желание долго играть здесь, – сказало Жоаозиньо.

  • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
  • Оба футболиста не заиграны за сборную Бразилии.
  • В то же время они выступали за олимпийскую команду.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Жоаозиньо Малком Клаудиньо
Комментарии (19)
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acor94
1663660605
Для меня как болельщика сборной это однозначно минус. Я дейсвительно не понимаю, как французы болеют за свою команду, где нет ни одного француза. Как можно гордится успехом команды, когда его добывают совершенно чужие стране люди.
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lek!
1663662444
Интересная картина получается , Россияне бегут из нашей сборной в пользу других , бразильцы идут в Россию ))))
Ответить
R_a_i_n
1663665489
Прикольная схема. 11 бразильцев в составе и все россияне. Не придерешься.
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zigbert
1663669858
Им самим тоже нужно хорошенько подумать над этим вопросом. Перспектива играть в сборной России очень туманна, если играть нашей сборной практически не с кем, а вот в сборную Бразилии они уже не попадут.
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