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    Жоаозиньо предположил, как в Бразилии отреагируют на гражданство РФ у Малкома и Клаудиньо

    Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал желание игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство.

    «Конечно, если они получат гражданство, это будет здорово и для них, и для клуба. Это большой плюс. Клубу станет проще, когда он станет иметь на одного или двух футболистов с российским паспортом больше. Тогда появится возможность приобрести новых легионеров.

    Думаю, в Бразилии к этому отнесутся нормально. Они могут взять двойное гражданство и не отказываться от бразильского.

    Будет здорово, если они смогут выступать за сборную России. Конечно, это большое усиление. Большой плюс для россиян, которые болеют за свою сборную. Меня их желание не удивило. Наверное, у них есть желание долго играть здесь, – сказало Жоаозиньо.

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
    • Оба футболиста не заиграны за сборную Бразилии.
    • В то же время они выступали за олимпийскую команду.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:48
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +10006

      R_a_i_n 54 минуты назад

      Прикольная схема. 11 бразильцев в составе и все россияне. Не придерешься.

      1
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      Рейтинг: +441

      borusse > R_a_i_n 18 секунд назад

      хоть 33, с кем играть будете, с северной Кореей )))?

      0
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      Рейтинг: +1840

      lek! 1 час назад

      Интересная картина получается , Россияне бегут из нашей сборной в пользу других , бразильцы идут в Россию ))))

      1
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      Рейтинг: +13655

      playsh > lek! 1 час назад

      Вы про Сазонова? Так половина форумчан "ни сном,ни духом",кто это такой.И какая от него польза будет грузинам,одному богу известно...

      2
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      Рейтинг: +1840

      lek! > playsh 35 минут назад

      Сперцян , если не ошибаюсь кто-то ещё был . Но их осуждать Я не буду , им хочется играть на евро и мире . Думаю это не последние кто поменяет гражданство

      0
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      Рейтинг: +3148

      acor94 2 часа назад

      Для меня как болельщика сборной это однозначно минус. Я дейсвительно не понимаю, как французы болеют за свою команду, где нет ни одного француза.

      Как можно гордится успехом команды, когда его добывают совершенно чужие стране люди.

      4
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      Рейтинг: +1840

      lek! > acor94 1 час назад

      Так смыл сейчас в том , что нам не видать футбола совсем , и рвения бразильцев мне тоже не понятен . Если Малко это уже сбитый летчик , то Клаудиньо удивил сильно . Понятно , что все дело в деньгах. А так как по мне вообще пофиг кто играет , главное поднимают наш флаг.

      1
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      Рейтинг: +3148

      acor94 > lek! 1 час назад

      Когда поднимается флаг и звучит гимн, футболист как минимум должен понимать его слова, а зачастую один в это время в носу ковыряет, второй жопу чешет. Вот тебе и натурализованный игрок. Если в нашей команде станет таких большинство, я перестану чувствовать её как нашу сборную.

      А так, триколор можно повесить на кого угодно, конечно. Но только станет ли он от этого более родным.

      2
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      Рейтинг: +2286

      fakeid > lek! 1 час назад

      хренасе, про сбитого лётчика загнул. он как раз в этом сезоне заиграл так, как от него ждали.

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      Рейтинг: +1840

      lek! > fakeid 41 минуту назад

      Я про то что он не Уровень сборной Бразилии , на его позиции играют по серьёзнее . Но на счёт его данных он один из лучших в России

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      Рейтинг: +1840

      lek! > acor94 41 минуту назад

      Сколько раз видел что тебе самые россияне стоят и не слово про гимн смотрят по сторонам .

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      Рейтинг: +114

      Romirez_369 > acor94 37 минут назад

      Сомневаюсь, что хотя бы один из них сыграет за нашу сборную.
      А по поводу описанных Вами процессов во время гимна - этим занимаются почти полным составом, независимо от страны происхождения. А о том, чтобы петь гимн, помнят только те, кто в силу возраста уже за сборную не играют. А текст то ещё и выучить нужно! Это же трудиться!!! Это не благословляется... Это же нужно выделить время в своём загруженном до нельзя графике: причёска, шмотки, пиллинг, депиляция и тп. К любовнице, в конце концов, нужно же ещё успеть. Некогда им пару строчек выучить.
      Так что, незачем критиковать этот вопрос с точки зрения сборной. Это очень маловероятно.

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      Рейтинг: +5952

      Давид59 > acor94 35 минут назад

      Для французов это скорее подспорье. Вся северная Африка имеет в кармане французский паспорт. Выбор игроков офигенный. Остаётся только гадать, что за команда была бы без Зидана, Трезеге, Вьера, Карамбе, Тюрама, Десайи, Мбапе, Бензема.

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      Рейтинг: +1840

      lek! > acor94 32 минуты назад

      Если мне память не подводит , на одном из матчей Гельерми пел гимн , россияне молчали ))

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      Рейтинг: +3148

      acor94 > lek! 25 минут назад

      Я не говорю про всех, но к примеру Марио и не собирался учить русский язык, хотя в стране уже лет 10.

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      Рейтинг: +3148

      acor94 > Давид59 19 минут назад

      Миграция - процесс естественный, все ищут местечко получше. Но зачем же всем подряд давать паспорта и пускать играть за сборные? Вообще, для меня кажется странным правило, что в какой стране родился ребёнок, то гражданство он и получает. Из-за этого беженцы и бегут в том числе и во Францию. Но какие же они французы? Мамапапа камерунец, а он француз. Просто потому что родили в нужное время в нужном месте?

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