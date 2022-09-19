В «Зените» подтвердили желание Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство

Пресс-служба «Зенита» дала комментарий по поводу информации о желании бразильских легионеров Малкома и Клаудиньо стать гражданами России.

«Малком и Клаудиньо действительно захотели получить российское гражданство, это их личная инициатива.

Они попросили клуб проконсультировать их в данном вопросе, и мы со своей стороны отправили соответствующие письма о намерениях наших игроков в РФС и Минспорта.

Ждем ответа насколько это реально», – сообщили в петербургском клубе.