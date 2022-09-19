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    В «Зените» подтвердили желание Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство

    Пресс-служба «Зенита» дала комментарий по поводу информации о желании бразильских легионеров Малкома и Клаудиньо стать гражданами России.

    «Малком и Клаудиньо действительно захотели получить российское гражданство, это их личная инициатива.

    Они попросили клуб проконсультировать их в данном вопросе, и мы со своей стороны отправили соответствующие письма о намерениях наших игроков в РФС и Минспорта.

    Ждем ответа насколько это реально», – сообщили в петербургском клубе.

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
    • Оба футболиста не заиграны за сборную Бразилии.
    • В то же время они выступали за олимпийскую команду.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3725

      Питерский князь 16 минут назад

      Так, если кто не понял, это игроки сборной Бразилии, нам не помогут.
      А вот налог с зп значительно себе уменьшат.
      Правильно делают.
      Значит, кроме спорта и мозги есть!

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      Рейтинг: +2276

      fakeid 38 минут назад

      с нынешним лимитом клубу вообще без разницы, какое у них будет гражданство. сборная и так не играет, и вряд ли будет (только с киргизией). может и правда дело в налогах, другого объяснения нет.

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      Рейтинг: +9991

      R_a_i_n 49 минут назад

      К сожалению у нас это реально. Пример Фернандеса показателен.

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      Рейтинг: +341

      zadira56 > R_a_i_n 44 минуты назад

      И чем тебе Фернадес не угодил?
      Он что,похуже Кокорина?

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      Рейтинг: +5559

      Красногорск_Фан > R_a_i_n 42 минуты назад

      Ой да ладно. На сборные Англии и Франции посмотри. Все загорелые во 2-3 поколении. Не похож Мпаббе на Дартаньяна, а Рэшфорд на Ричарда Львиное сердце. Я по пальцам одной руки пересчитаю страны которые пытаются сохранить национальную идентичность и то потому что остров. Главное чтобы играть по Бразильски не перестали.

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      Рейтинг: +9991

      R_a_i_n > zadira56 34 минуты назад

      В моем понимании получить гражданство, это значит жить и работать в стране. А так... получил, поиграл и в Бразилию!

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