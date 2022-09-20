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    Путин: «Надеюсь, матч Россия – Босния и Герцеговина состоится»

    Президент РФ Владимир Путин поддержал проведение товарищеской встречи между сборными России и Боснии и Герцеговины.

    • Матч запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге.
    • УЕФА одобрил его проведение.
    • Однако некоторые боснийские футболисты, функционеры и политики стали угрожать бойкотом игры.

    «Спорт должен объединять, а не разъединять людей, поэтому надеюсь, что спортивное мероприятие, в том числе, и то, о котором вы сказали, состоится, сыграет свою роль в развитии спорта и человеческих отношений, отношений между людьми», – сказал Путин.

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    Источник: «Р-Спорт»

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