Путин: «Надеюсь, матч Россия – Босния и Герцеговина состоится»

Президент РФ Владимир Путин поддержал проведение товарищеской встречи между сборными России и Боснии и Герцеговины.

Матч запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге.

УЕФА одобрил его проведение.

Однако некоторые боснийские футболисты, функционеры и политики стали угрожать бойкотом игры.

«Спорт должен объединять, а не разъединять людей, поэтому надеюсь, что спортивное мероприятие, в том числе, и то, о котором вы сказали, состоится, сыграет свою роль в развитии спорта и человеческих отношений, отношений между людьми», – сказал Путин.