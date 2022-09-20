Карпин рассказал, бесит ли его поведение боснийцев

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном товарищеском матче со сборной Боснии и Герцеговины.

— Вас не бесит поведение боснийцев?

— Это проблема боснийской федерации. Это позиция конкретных 3-5 людей. Вы бы жили в Европе, может быть, тоже так думали. Пропаганда везде существует.