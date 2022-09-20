Лаксальт ответил, готов ли он уйти в «Зенит» или «Спартак»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт рассказал о своей мотивации играть за московскую команду.
– В чем заключается ваша мотивация играть в «Динамо», когда в России нет еврокубков и чемпионом постоянно становится «Зенит»?
– Это моя работа – играть в футбол. Надо играть в России, буду выступать тут. Меня все устраивает.
Конечно, каждый из нас хочет играть в Европе, в Лиге чемпионов.
Мы можем быть расстроены ситуацией в России, но надо продолжать играть и сосредоточиться на матчах РПЛ и Кубка России. Нас ждет много игр.
– Если «Милан» захочет вас вернуть, что будете делать?
– Сейчас я думаю только про игру за «Динамо». Повторюсь, я здесь счастлив.
– Возможно, что вы перейдете в «Спартак» или «Зенит»?
– Я хочу выиграть трофей с «Динамо». У меня еще два года контракта.
- Лаксальт перешел в «Динамо» из «Милана» летом 2021 года.
- С тех пор он провел 20 матчей без голевых действий.