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    Лаксальт ответил, готов ли он уйти в «Зенит» или «Спартак»

    Защитник «Динамо» Диего Лаксальт рассказал о своей мотивации играть за московскую команду.

    – В чем заключается ваша мотивация играть в «Динамо», когда в России нет еврокубков и чемпионом постоянно становится «Зенит»?

    – Это моя работа – играть в футбол. Надо играть в России, буду выступать тут. Меня все устраивает.

    Конечно, каждый из нас хочет играть в Европе, в Лиге чемпионов.

    Мы можем быть расстроены ситуацией в России, но надо продолжать играть и сосредоточиться на матчах РПЛ и Кубка России. Нас ждет много игр.

    – Если «Милан» захочет вас вернуть, что будете делать?

    – Сейчас я думаю только про игру за «Динамо». Повторюсь, я здесь счастлив.

    – Возможно, что вы перейдете в «Спартак» или «Зенит»?

    – Я хочу выиграть трофей с «Динамо». У меня еще два года контракта.

    • Лаксальт перешел в «Динамо» из «Милана» летом 2021 года.
    • С тех пор он провел 20 матчей без голевых действий.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +122

      Fandorine 2 минуты назад

      Дэньги давай! Дэньги!

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