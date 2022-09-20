Лаксальт ответил, готов ли он уйти в «Зенит» или «Спартак»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт рассказал о своей мотивации играть за московскую команду.

– В чем заключается ваша мотивация играть в «Динамо», когда в России нет еврокубков и чемпионом постоянно становится «Зенит»?

– Это моя работа – играть в футбол. Надо играть в России, буду выступать тут. Меня все устраивает.

Конечно, каждый из нас хочет играть в Европе, в Лиге чемпионов.

Мы можем быть расстроены ситуацией в России, но надо продолжать играть и сосредоточиться на матчах РПЛ и Кубка России. Нас ждет много игр.

– Если «Милан» захочет вас вернуть, что будете делать?

– Сейчас я думаю только про игру за «Динамо». Повторюсь, я здесь счастлив.

– Возможно, что вы перейдете в «Спартак» или «Зенит»?

– Я хочу выиграть трофей с «Динамо». У меня еще два года контракта.