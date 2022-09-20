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    «Это бредятина, кровь из ушей течет». Яровинский – о срыве трансфера Самошникова в «Динамо» из-за медосмотра

    Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, что помешало переходу защитника Ильи Самошникова в «Динамо».

    – Вы уже комментировали срыв перехода Ильи Самошникова в «Динамо», но потом появилась история про хрящ, который смутил медицинский штаб московского клуба. Что это было?

    – Мы со своей стороны с «Динамо» не договорились по финансам. Всe остальное – досужие домыслы.

    У любого человека, кто хоть немного знаком с медициной, течeт кровь из ушей, когда речь заходит про этот хрящ Самошникова.

    Это бредятина, которую пишут неразбирающиеся люди.

    – В итоге всe решила сумма в 3 миллиона евро?

    – Да, «Динамо» не сошлось примерно в этих цифрах, а не в хрящах футболиста.

    Для нас главное, что Илья не расстроился. В матче с «Аланией» он показал, что с ним всe в порядке. Он забил прекрасный гол и отлично играл.

    • Рыночная стоимость Самошникова – 3 миллиона евро.
    • В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 9 матчах.

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    Источник: Metaratings

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