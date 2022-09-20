«Это бредятина, кровь из ушей течет». Яровинский – о срыве трансфера Самошникова в «Динамо» из-за медосмотра

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, что помешало переходу защитника Ильи Самошникова в «Динамо».

– Вы уже комментировали срыв перехода Ильи Самошникова в «Динамо», но потом появилась история про хрящ, который смутил медицинский штаб московского клуба. Что это было?

– Мы со своей стороны с «Динамо» не договорились по финансам. Всe остальное – досужие домыслы.

У любого человека, кто хоть немного знаком с медициной, течeт кровь из ушей, когда речь заходит про этот хрящ Самошникова.

Это бредятина, которую пишут неразбирающиеся люди.

– В итоге всe решила сумма в 3 миллиона евро?

– Да, «Динамо» не сошлось примерно в этих цифрах, а не в хрящах футболиста.

Для нас главное, что Илья не расстроился. В матче с «Аланией» он показал, что с ним всe в порядке. Он забил прекрасный гол и отлично играл.