«Это некрасиво». Тащин рассказал, что ему не нравится в программе «Есть тема»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин высказался о программе «Есть тема».

– Вы лично слушаете, что вообще обсуждается на программах, вам нравится?

– Когда-то да, когда-то нет. Поэтому мы собираемся с Антоном [Анисимовым] на летучках и обсуждаем.

– Во время эфира можно собрать целый набор: «нахер, обосрал, гомосеки, предатели, иуды». Это некий речевой либерализм, допустимый в программе такого уровня, или все же не самые приемлемые вещи для федерального эфира?

– Такая риторика мне тоже не нравится – некрасиво. Задача Антона это регулировать, что мы регулярно с ним обсуждаем. Когда-то получается, когда-то нет.

– Вы бы хотели, чтобы в этой программе что-нибудь изменилось?

– Мне бы хотелось гостей ярче. Тех же известных спортсменов.

– Как вообще соотносится тезис, что спорт вне политики…

– Сейчас это не так. Сейчас спорт – часть политики.