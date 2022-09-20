Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Это некрасиво». Тащин рассказал, что ему не нравится в программе «Есть тема»

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин высказался о программе «Есть тема».

    – Вы лично слушаете, что вообще обсуждается на программах, вам нравится?

    – Когда-то да, когда-то нет. Поэтому мы собираемся с Антоном [Анисимовым] на летучках и обсуждаем.

    – Во время эфира можно собрать целый набор: «нахер, обосрал, гомосеки, предатели, иуды». Это некий речевой либерализм, допустимый в программе такого уровня, или все же не самые приемлемые вещи для федерального эфира?

    – Такая риторика мне тоже не нравится – некрасиво. Задача Антона это регулировать, что мы регулярно с ним обсуждаем. Когда-то получается, когда-то нет.

    – Вы бы хотели, чтобы в этой программе что-нибудь изменилось?

    – Мне бы хотелось гостей ярче. Тех же известных спортсменов.

    – Как вообще соотносится тезис, что спорт вне политики…

    – Сейчас это не так. Сейчас спорт – часть политики.

    Новости по теме
    Геркус рассказал о своем отношении к Fan ID
    Газизов – о новом иске к Федуну: «Негатив фанатов «Спартака»? А им хорошо, что меня обманули?»
    Кавазашвили призвал «Спартак» отправить Соболева к психологу 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:27
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2804

      Play 1 час назад

      Интересно, сможет ли когда-нибудь Матч ТВ прыгнуть выше головы и создать передачу ещё омерзительнее чем эта.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11