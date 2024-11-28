Головин – о переходе в «Зенит»: «Не хочу играть с Соболевым»

Капитан «Монако» Александр Головин ответил на вопрос о возможном трансфере в «Зенит».

Это произошло в прямом эфире на Twitch во время игры в Dota 2.

– В «Зенит» когда перейдешь?

– Да я с Соболевым не очень хочу в футбол играть. В «Доту» – хочу, в футбол – не очень.

В «Доту» – вообще за радость, а вот в футбол с Сашей Соболевым… Да шутка, шутка!

Головин связан с «Монако» контрактом до 2029 года.

В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 14 матчах.

Соболев летом сменил «Спартак» на «Зенит».

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