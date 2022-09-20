Тащин: «Матч ТВ» справедливо оценил российский футбол. Могли вообще не брать права на РПЛ»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин прокомментировал стоимость прав на трансляцию матчей РПЛ.

По новому 4-летнему контракту РПЛ должна зарабатывать на трансляциях 6,6 миллиарда рублей в первые два года и по 7,7 – в последующие два.

«Мы предложили столько, сколько предложили, и лига согласилась. Это наша инвестиция в развитие футбола. Вы, когда приходите покупать какой-то товар, не восклицаете же, почему он столько стоит. Либо берeте, либо нет. Соответственно, мы так же взяли права на российский футбол. Могли не брать.

На текущий момент считаю, что мы справедливо оценили российский футбол. Как будет развиваться ситуация дальше, мы с вами не знаем. Но я вообще верю в силу российского спорта.

В этом году будет 21 год, как я работаю на российском телевидении. Из них 18 лет провeл в ВГТРК. Я правда верю в российский спорт, российский футбол и российского зрителя. Я патриот своей страны», – сказал Тащин.