Сазонов выбрал сборную Грузии вместо России, Каррера может возглавить «Ювентус» и другие новости дня

Месси побил рекорд Роналду по количеству голов без пенальти

Матчи Лиги чемпионов могут проводить в США, Китае и на Ближнем Востоке

Каррера может возглавить «Ювентус»

Защитник «Динамо» Сазонов сделал выбор между сборными России и Грузии

РФС пожаловался в УЕФА на главного тренера сборной Украины. Он призывал отстранять россиян от международных турниров

«Сочи» объявил о переходе экс-форварда «Зенита» Джорджевича

Мбаппе отказался участвовать в командой фотосессии сборной Франции

12 игроков «МЮ» отравились после матча с «Шерифом» в Молдавии

В «Зените» подтвердили желание Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство

Гасилин: «Мы были не хуже Асенсио и Мбаппе, но не хватало доверия»