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    РФС пожаловался в УЕФА на главного тренера сборной Украины. Он призывал отстранять россиян от международных турниров

    РФС обратился в ФИФА и УЕФА из-за слов главного тренера сборной Украины Александра Петракова.

    • Петраков призвал отстранить россиян от международных спортивных соревнований.
    • Сборная России не проводила международные матчи с прошлого года.
    • Команду не допустили до стыков ЧМ-2022 и Лиги наций.

    «Российский футбольный союз действительно обращался в ФИФА и УЕФА в том числе в связи с высказываниями главного тренера сборной Украины, носящим явно дискриминационный характер по отношению к России и гражданам нашей страны.

    Мы считаем подобные выражения недопустимыми, на что и обратили внимание ФИФА и УЕФА. Письмо было направлено в июне, сейчас мы ожидаем решения», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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