РФС пожаловался в УЕФА на главного тренера сборной Украины. Он призывал отстранять россиян от международных турниров

РФС обратился в ФИФА и УЕФА из-за слов главного тренера сборной Украины Александра Петракова.

Петраков призвал отстранить россиян от международных спортивных соревнований.

Сборная России не проводила международные матчи с прошлого года.

Команду не допустили до стыков ЧМ-2022 и Лиги наций.

«Российский футбольный союз действительно обращался в ФИФА и УЕФА в том числе в связи с высказываниями главного тренера сборной Украины, носящим явно дискриминационный характер по отношению к России и гражданам нашей страны.

Мы считаем подобные выражения недопустимыми, на что и обратили внимание ФИФА и УЕФА. Письмо было направлено в июне, сейчас мы ожидаем решения», – сообщили в службе коммуникаций РФС.