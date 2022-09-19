РФС пожаловался в УЕФА на главного тренера сборной Украины. Он призывал отстранять россиян от международных турниров

РФС обратился в ФИФА и УЕФА из-за слов главного тренера сборной Украины Александра Петракова.
- Петраков призвал отстранить россиян от международных спортивных соревнований.
- Сборная России не проводила международные матчи с прошлого года.
- Команду не допустили до стыков ЧМ-2022 и Лиги наций.
«Российский футбольный союз действительно обращался в ФИФА и УЕФА в том числе в связи с высказываниями главного тренера сборной Украины, носящим явно дискриминационный характер по отношению к России и гражданам нашей страны.
Мы считаем подобные выражения недопустимыми, на что и обратили внимание ФИФА и УЕФА. Письмо было направлено в июне, сейчас мы ожидаем решения», – сообщили в службе коммуникаций РФС.
Источник: «Спорт-Экспресс»