Матчи Лиги чемпионов могут проводить в США, Китае и на Ближнем Востоке

Идет поиск возможностей расширения аудитории матчей Лиги чемпионов.

Руководители отдельных топ-клубов выступают за проведение игр за пределами Европы.

Один из инициаторов такой реформы – президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.

Рассматривается вариант с переносом матчей ЛЧ в США, Китай и на Ближний Восток.

Чтобы избежать гнева европейских болельщиков, первые возможные шаги в данном направлении будут затрагивать встречи группового этапа, а не плей-офф.