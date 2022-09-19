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    Матчи Лиги чемпионов могут проводить в США, Китае и на Ближнем Востоке

    Идет поиск возможностей расширения аудитории матчей Лиги чемпионов.

    Руководители отдельных топ-клубов выступают за проведение игр за пределами Европы.

    Один из инициаторов такой реформы – президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.

    Рассматривается вариант с переносом матчей ЛЧ в США, Китай и на Ближний Восток.

    Чтобы избежать гнева европейских болельщиков, первые возможные шаги в данном направлении будут затрагивать встречи группового этапа, а не плей-офф.

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    Источник: The Athletic

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17179

      Cleaner 2 часа назад

      В ПСЖ совсем ОХРЕНЕЛИ. Бабла им МАЛО. Хотят все его заработать. Пренеприятнейший лягушачий клуб. В команде грызня, наверху жадность....(

      0
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      Рейтинг: +11935

      BRO_football 2 часа назад

      А давайте на Ближнем Востоке. Вот уже ЧМ по футболу скоро будут проводить на Ближнем Востоке. Никакой ЛГБТ-тематики, никакого алкоголя, "спецоперациии" в соседних странах. Красота!!!

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      Рейтинг: +2799

      Play 2 часа назад

      Ну понятно, инициатор тот, чьи болельщики не ходят на матчи команды. Это как у нас Иванов вечный инициатор расширения лиги. Здравомыслящему человеку никогда в жизни такая мысль в голову не придёт. Отрезать родных болельщиков от посещения матчей и добавить игрокам вместо тысячекилометровых перелётов десятитысячные.

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      Рейтинг: +4535

      neveldomha 2 часа назад

      Дело швах. Так глядишь стадионы европы превратятся в вещевые рынки, как Лужники в 90-х

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      Рейтинг: +160

      ЭтожЯ 3 часа назад

      А в России слабо ?

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      Рейтинг: +10715

      "supermax" 3 часа назад

      европейскую лч проводить не в европе...хах

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