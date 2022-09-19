Матчи Лиги чемпионов могут проводить в США, Китае и на Ближнем Востоке

В ПСЖ совсем ОХРЕНЕЛИ. Бабла им МАЛО. Хотят все его заработать. Пренеприятнейший лягушачий клуб. В команде грызня, наверху жадность....(
Идет поиск возможностей расширения аудитории матчей Лиги чемпионов.
Руководители отдельных топ-клубов выступают за проведение игр за пределами Европы.
Один из инициаторов такой реформы – президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.
Рассматривается вариант с переносом матчей ЛЧ в США, Китай и на Ближний Восток.
Чтобы избежать гнева европейских болельщиков, первые возможные шаги в данном направлении будут затрагивать встречи группового этапа, а не плей-офф.