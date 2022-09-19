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  • Гасилин: «Мы были не хуже Асенсио и Мбаппе, но не хватало доверия»

Гасилин: «Мы были не хуже Асенсио и Мбаппе, но не хватало доверия»

19 сентября 2022, 23:42

Нападающий «Амкала» Алексей Гасилин объяснил, что мешает российским футболистам становиться игроками европейского топ-уровня.

– Из той молодежной сборной России (до 17 лет), вместе с которой ты стал чемпионом Европы в 2013 году, вышло немало игроков, которые достигли определенных успехов – Головин, Баринов, Жемалетдинов, Митрюшкин, Гасилин...

– Есть еще и Чернов, и Шейдаев, который с «Карабахом» достаточно успешно играет в Лиге Европы. Есть Ходжаниязов...

Практически все заиграли. У нас в Премьер лиге они бы все играли. И Зуев, который сейчас в «Химках», а был и в «Рубине», и в «Ростове»...

– Это поколение – одно из самых успешных за последние годы. Но что произошло дальше?

У нас нет нормального перехода во взрослый футбол, и тогда не было. Но сейчас хотя бы наши ведущие клубы стали отпускать молодых игроков в аренду.

Мы все были с ведущих академий – «Зенита», ЦСКА, «Спартака» и так далее. Но не было доверия.

Ты можешь быть сильным в 18 лет, но «Зенит» – команда, которая хочет выигрывать, и им нужны готовые футболисты здесь и сейчас. Трудно было конкурировать с такими мастерами.

Когда я играл в аренде в «Шальке», а я туда приехал после чемпионата Европы U-19 в 2015 году, в их составе были Лерой Сане и Тило Керер, который был в «ПСЖ», а сейчас в «Вест Хэме» играет.

Они были со мной одного уровня. Я и забивал больше, и отдавал. Тот же вратарь Александер Нюбель, который с Саней Головиным сейчас в «Монако» играет. Они все были со мной в «Шальке-2». И у них есть понимание, что своего игрока надо воспитывать и продавать.

Они в том сезоне дали Лерою Сане сыграть 18 игр, он забил три-четыре мяча и его продали за 50 миллионов в «Манчестер Сити». Наверное, «Зенит» мог бы у нас так же делать, но у нас команды не заточены на продажу своих игроков. Хотя могли бы.

Мне показалось, что в тот момент у нас не было такого перехода между юношеским футболом и взрослым. Мы были не слабее, чем ведущие игроки Европы – и Асенсио против нас играл, и Мбаппе.

Это показывали и наши результаты. Мы не были хуже их. Может быть, если бы нас так развивали, то мы бы все, наверное, играли в Бундеслиге.

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Источник: «Спорт день за днем»
Медиафутбол Амкал Гасилин Алексей
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