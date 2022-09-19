Каррера может возглавить «Ювентус»

В «Ювентусе» не исключают отставку главного тренера Массимилиано Аллегри.

Если это произойдет, то туринский клуб будет выбирать между двумя специалистами.

«Юве» рассматривает кандидатуры Паоло Монтеро и Массимо Карреры.