Каррера может возглавить «Ювентус»

УТИНЫЕ ИСТОРИИ...)))
В «Ювентусе» не исключают отставку главного тренера Массимилиано Аллегри.
Если это произойдет, то туринский клуб будет выбирать между двумя специалистами.
«Юве» рассматривает кандидатуры Паоло Монтеро и Массимо Карреры.
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В «Ювентусе» не исключают отставку главного тренера Массимилиано Аллегри.
Если это произойдет, то туринский клуб будет выбирать между двумя специалистами.
«Юве» рассматривает кандидатуры Паоло Монтеро и Массимо Карреры.
"Специалист" Каррера????? Ущипните меня. Гыгыгы
Каррера не может возглавить Ювентус.