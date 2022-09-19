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    Каррера может возглавить «Ювентус»

    В «Ювентусе» не исключают отставку главного тренера Массимилиано Аллегри.

    Если это произойдет, то туринский клуб будет выбирать между двумя специалистами.

    «Юве» рассматривает кандидатуры Паоло Монтеро и Массимо Карреры.

    • Итальянец возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
    • Под его руководством команда выиграла РПЛ и Суперкубок России.
    • Последним местом работы Карреры был «Бари».

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    Источник: твиттер Антонелло Анджелини

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    Сегодня, 10:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17179

      Cleaner 55 минут назад

      УТИНЫЕ ИСТОРИИ...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1280

      Узб@гоеный 1 час назад

      "Специалист" Каррера????? Ущипните меня. Гыгыгы

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +54

      Эном айс 1 час назад

      Старая синьора и молодой Прохор Каррера..
      Несовместимость, достойная передач Первого канала..

      0
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      Рейтинг: +15589

      NewLife 1 час назад

      Успехов Массимо !

      1
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      Рейтинг: +25717

      vladimir-7 2 часа назад

      Каррера не может возглавить Ювентус.

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