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    Губерниев: «Матча с Боснией не будет. Мы строим воздушные замки»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает неизбежной отмену товарищеской встречи между сборными России и Боснии и Герцеговины.

    • Матч запланирован на 19 ноября.
    • УЕФА одобрил его проведение.
    • Однако некоторые боснийские футболисты, функционеры и политики стали угрожать бойкотом игры.

    – Зачем было затевать товарищеский матч с Боснией и Герцеговиной?

    – Матча с Боснией не будет. Это нужно понимать. Мы строим воздушные замки.

    Это как разговоры вокруг БРИКС. Не забуду, когда Boeing и Airbus начали присоединяться к санкциям, некоторые стали заявлять, что у нас останутся наши друзья из Бразилии и их самолеты Embraer. Не прошло и суток, как те тоже ввели санкции.

    Есть люди, которые следят за политикой и находятся в повестке, а есть те, кто перед начальством выслуживаются. Вот и все.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 21:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2276

      fakeid 7 минут назад

      вроде, боинг и эйрбас дали заднюю. мы же тоже можем их прищучить. металл-то они у нас закупали, по крайней мере, европейцы)

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      Рейтинг: +1294

      Freyd 25 минут назад

      Положить болт на сборную,толку щяс от товарников не будет никаких.

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      Рейтинг: +7483

      Томик 25 минут назад

      Губерниев, биатлоном займись! Мало того, что в футбол влез, так теперь ещё и политическим экспертом себя позиционировать стал.

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