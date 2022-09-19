Губерниев: «Матча с Боснией не будет. Мы строим воздушные замки»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает неизбежной отмену товарищеской встречи между сборными России и Боснии и Герцеговины.

Матч запланирован на 19 ноября.

УЕФА одобрил его проведение.

Однако некоторые боснийские футболисты, функционеры и политики стали угрожать бойкотом игры.

– Зачем было затевать товарищеский матч с Боснией и Герцеговиной?

– Матча с Боснией не будет. Это нужно понимать. Мы строим воздушные замки.

Это как разговоры вокруг БРИКС. Не забуду, когда Boeing и Airbus начали присоединяться к санкциям, некоторые стали заявлять, что у нас останутся наши друзья из Бразилии и их самолеты Embraer. Не прошло и суток, как те тоже ввели санкции.

Есть люди, которые следят за политикой и находятся в повестке, а есть те, кто перед начальством выслуживаются. Вот и все.