Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает неизбежной отмену товарищеской встречи между сборными России и Боснии и Герцеговины.
- Матч запланирован на 19 ноября.
- УЕФА одобрил его проведение.
- Однако некоторые боснийские футболисты, функционеры и политики стали угрожать бойкотом игры.
– Зачем было затевать товарищеский матч с Боснией и Герцеговиной?
– Матча с Боснией не будет. Это нужно понимать. Мы строим воздушные замки.
Это как разговоры вокруг БРИКС. Не забуду, когда Boeing и Airbus начали присоединяться к санкциям, некоторые стали заявлять, что у нас останутся наши друзья из Бразилии и их самолеты Embraer. Не прошло и суток, как те тоже ввели санкции.
Есть люди, которые следят за политикой и находятся в повестке, а есть те, кто перед начальством выслуживаются. Вот и все.
Источник: «Р-Спорт»