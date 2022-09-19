Дзагоев рассказал о своем режиме дня в «Рубине»

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев описал, как проводит время в казанском клубе.

«Утром подъем в 08:40–09:00. Завтрак. Начало тренировки в «Рубине» в 11:30, но примерно в 10:00 я иду на преактивацию, чтобы подготовить мышцы. Много работаю со стопами.

Третий и четвертый дни после игры – нагрузочные, после основной тренировки провожу около часа в зале, чередую силу верха и силу низа.

После тренажерки – процедуры со сменой холода и тепла (от минус 8 до плюс 50 градусов) и баня небольшими подходами, максимум два раза.

На ночь делаю прессотерапию и ванны с английской солью и магнием. Ложусь спать в промежутке с 22 до 23.

В Москве я готовился с Игорем Степановым – это реабилитолог ЦСКА, он мне очень помог и привел в хорошую физическую форму. Сейчас мы постоянно на связи, варьируем нагрузки. Все упражнения на силу мне составляет Игорь.

У «Рубина» хорошая база – есть все, что нужно. Пока живу здесь, но скоро сниму квартиру. Если честно, в Казани время как будто идет медленнее.

В Москве съездил на тренировку, еще максимум в одно место заехал – и уже восемь вечера, через пару часов спать. Тут же расстояние до центра 15-20 минут, шикарно. Город чистый, красивый – мне нравится», – рассказал Дзагоев.