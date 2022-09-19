Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Дзагоев рассказал о своем режиме дня в «Рубине»

    Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев описал, как проводит время в казанском клубе.

    «Утром подъем в 08:40–09:00. Завтрак. Начало тренировки в «Рубине» в 11:30, но примерно в 10:00 я иду на преактивацию, чтобы подготовить мышцы. Много работаю со стопами.

    Третий и четвертый дни после игры – нагрузочные, после основной тренировки провожу около часа в зале, чередую силу верха и силу низа.

    После тренажерки – процедуры со сменой холода и тепла (от минус 8 до плюс 50 градусов) и баня небольшими подходами, максимум два раза.

    На ночь делаю прессотерапию и ванны с английской солью и магнием. Ложусь спать в промежутке с 22 до 23.

    В Москве я готовился с Игорем Степановым – это реабилитолог ЦСКА, он мне очень помог и привел в хорошую физическую форму. Сейчас мы постоянно на связи, варьируем нагрузки. Все упражнения на силу мне составляет Игорь.

    У «Рубина» хорошая база – есть все, что нужно. Пока живу здесь, но скоро сниму квартиру. Если честно, в Казани время как будто идет медленнее.

    В Москве съездил на тренировку, еще максимум в одно место заехал – и уже восемь вечера, через пару часов спать. Тут же расстояние до центра 15-20 минут, шикарно. Город чистый, красивый – мне нравится», – рассказал Дзагоев.

    • Хавбек перешел в «Рубин» на правах свободного агента.
    • В его активе 1 гол в 3 матчах.
    • До этого Дзагоев 14 сезонов провел в ЦСКА.

    Новости по теме
    Дзагоева после ухода из ЦСКА приглашали в Турцию, Катар и ОАЭ 2
    Дзагоев забил дебютный мяч за «Рубин» 4
    «Почему не «Алания»?» Первый тренер Дзагоева удивлен, что его ученик перешел в «Рубин» 1
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:50
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11