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    Овчинников: «Кокорина не жалко»

    Экс-вратарь сборной России Сергей Овчинников высказался о том, что нападающие Александр Кокорин и Артем Дзюба уехали играть в Европу.

    – Парни – молодцы.

    – Дзюба оказался не нужен в России?

    – Не знаю, спросите у клубов. Считаю, Артем – один из лучших нападающих с российским паспортом.

    – Кокорина не жалко?

    – Нет. У него выдающаяся карьера получилась. Я видел, как он пахал на тренировках. Это большой профессионал.

    Да, у него были сложные периоды в карьере, но он все равно высококачественный футболист.

    • Дзюба в августе перешел в турецкий «Адана Демирспор» и забил 1 гол в 3 матчах.
    • Кокорин с января 2021 года выступал за «Фиорентину», а 3 недели назад перебрался в «Арис» на правах аренды.
    • В активе россиянина 1+1 в 3 играх.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23256

      DOCTOR PENALTY 54 минуты назад

      Согласен с Овчинниковым - Кокорин сильный футболист. Но при этом конченый разъе*ай, а эти два качества никогда не дадут хороший результат.

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