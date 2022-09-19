Овчинников: «Кокорина не жалко»

Экс-вратарь сборной России Сергей Овчинников высказался о том, что нападающие Александр Кокорин и Артем Дзюба уехали играть в Европу.

– Парни – молодцы.

– Дзюба оказался не нужен в России?

– Не знаю, спросите у клубов. Считаю, Артем – один из лучших нападающих с российским паспортом.

– Кокорина не жалко?

– Нет. У него выдающаяся карьера получилась. Я видел, как он пахал на тренировках. Это большой профессионал.

Да, у него были сложные периоды в карьере, но он все равно высококачественный футболист.