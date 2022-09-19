Овчинников: «Кокорина не жалко»

Экс-вратарь сборной России Сергей Овчинников высказался о том, что нападающие Александр Кокорин и Артем Дзюба уехали играть в Европу.
– Парни – молодцы.
– Дзюба оказался не нужен в России?
– Не знаю, спросите у клубов. Считаю, Артем – один из лучших нападающих с российским паспортом.
– Кокорина не жалко?
– Нет. У него выдающаяся карьера получилась. Я видел, как он пахал на тренировках. Это большой профессионал.
Да, у него были сложные периоды в карьере, но он все равно высококачественный футболист.
- Дзюба в августе перешел в турецкий «Адана Демирспор» и забил 1 гол в 3 матчах.
- Кокорин с января 2021 года выступал за «Фиорентину», а 3 недели назад перебрался в «Арис» на правах аренды.
- В активе россиянина 1+1 в 3 играх.
Источник: «РБ Спорт»