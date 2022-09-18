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    Мантуан – о голах «Динамо» и ЦСКА: «Осталось забить «Спартаку»

    Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан заявил, что хочет забить «Спартаку».

    — После голов в ворота ЦСКА и «Динамо» вас уже называли талисманом «Зенита» в матчах с принципиальными московскими соперниками. Для полноты картины осталось забить «Спартаку»?

    — Согласен! Будет очень круто, если это случится. Знаю, что игры «Зенита» со «Спартаком», это «классико» и тоже очень принципиальные поединки. Поэтому будет приятно добавить к голам в ворота «Динамо» и ЦСКА гол в ворота «Спартака». Надеюсь, это произойдет.

    • «Зенит» арендовал Мантуана на один год с правом выкупа.
    • Он забил 2 гола в 7 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +656

      Красногвардейчик 32 секунды назад

      Вот и вся философия......3 гола, и бешенная зарплата, мечта бразилов

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4896

      polt 6 минут назад

      Флаг в ноги! 21.09.22.

      0
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