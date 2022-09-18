Мантуан – о голах «Динамо» и ЦСКА: «Осталось забить «Спартаку»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан заявил, что хочет забить «Спартаку».

— После голов в ворота ЦСКА и «Динамо» вас уже называли талисманом «Зенита» в матчах с принципиальными московскими соперниками. Для полноты картины осталось забить «Спартаку»?

— Согласен! Будет очень круто, если это случится. Знаю, что игры «Зенита» со «Спартаком», это «классико» и тоже очень принципиальные поединки. Поэтому будет приятно добавить к голам в ворота «Динамо» и ЦСКА гол в ворота «Спартака». Надеюсь, это произойдет.