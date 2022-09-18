Семак: «Зенит» не провоцировал Фернандеса. Не играем в такие игры»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заверил, что команда в матче десятого тура РПЛ против «Динамо» (2:0) не ставила задачу вывести на удаление защитника москвичей Роберто Фернандеса.

— Заранее знали, что Фернандес уже удалялся за две желтые карточки и не сказали ли в перерыве, чтобы нападающие с ним плотнее играли, потому что он подвержен?

— Нет, к сожалению, мы не играем в такие игры, чтобы как-то провоцировать. Мы вышли на второй тайм с желанием так же продолжать играть. То, что Фернандес заработал вторую карточку — бывают матчи, в которых игроки удаляются. Такой момент был хороший — качественная передача, здорово Ваня Сергеев открылся.

Такое случается не только у Фернандеса, но и у других игроков. Это часть футбола. Конечно, мы на это не рассчитывали и специально как-то эту ситуацию не поднимали в раздевалке. Мы занимались тем, чем должны заниматься — то есть, играли в футбол.