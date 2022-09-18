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    Семак: «Зенит» не провоцировал Фернандеса. Не играем в такие игры»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заверил, что команда в матче десятого тура РПЛ против «Динамо» (2:0) не ставила задачу вывести на удаление защитника москвичей Роберто Фернандеса.

    — Заранее знали, что Фернандес уже удалялся за две желтые карточки и не сказали ли в перерыве, чтобы нападающие с ним плотнее играли, потому что он подвержен?

    — Нет, к сожалению, мы не играем в такие игры, чтобы как-то провоцировать. Мы вышли на второй тайм с желанием так же продолжать играть. То, что Фернандес заработал вторую карточку — бывают матчи, в которых игроки удаляются. Такой момент был хороший — качественная передача, здорово Ваня Сергеев открылся.

    Такое случается не только у Фернандеса, но и у других игроков. Это часть футбола. Конечно, мы на это не рассчитывали и специально как-то эту ситуацию не поднимали в раздевалке. Мы занимались тем, чем должны заниматься — то есть, играли в футбол.

    • У Фернандеса 2 удаления за месяц.
    • Парагваец куплен летом у «Гуарани».
    • «Зенит» лидирует в РПЛ. «Динамо» идет 6-м.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 08:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9969

      R_a_i_n 3 минуты назад

      Помнится Юра Ковтун каждый матч с поля уходил с желтой. Не редко и с красной. Такой тип игроков.

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