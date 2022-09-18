Ларин: «За Пиняевым пристально следят в Англии и Испании»

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал, что к его воспитаннику Сергею Пиняеву есть интерес в Европе. Футболист выступает за «Крылья Советов».
«Думаю, если Сергей будет играть хорошо, у него, как и Арсена Захаряна будет возможность уехать. За ним следят До сих пор, это точно.
Стоит ли уезжать? Вопрос непростой. Больше склоняюсь к тому, что если будет предложение, то надо как минимум его изучить. За ним пристально следят в Англии и Испании», – сказал Ларин.
- Пиняев летом перенес пневмоторакс.
- Контракт Пиняева с «Крыльями» рассчитан до 2025 года.
- Пиняев проходил стажировки в «Манчестер Юнайтед».
Источник: «Матч ТВ»