Ларин: «За Пиняевым пристально следят в Англии и Испании»

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал, что к его воспитаннику Сергею Пиняеву есть интерес в Европе. Футболист выступает за «Крылья Советов».

«Думаю, если Сергей будет играть хорошо, у него, как и Арсена Захаряна будет возможность уехать. За ним следят До сих пор, это точно.

Стоит ли уезжать? Вопрос непростой. Больше склоняюсь к тому, что если будет предложение, то надо как минимум его изучить. За ним пристально следят в Англии и Испании», – сказал Ларин.