Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Ларин: «За Пиняевым пристально следят в Англии и Испании»

    Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал, что к его воспитаннику Сергею Пиняеву есть интерес в Европе. Футболист выступает за «Крылья Советов».

    «Думаю, если Сергей будет играть хорошо, у него, как и Арсена Захаряна будет возможность уехать. За ним следят До сих пор, это точно.

    Стоит ли уезжать? Вопрос непростой. Больше склоняюсь к тому, что если будет предложение, то надо как минимум его изучить. За ним пристально следят в Англии и Испании», – сказал Ларин.

    • Пиняев летом перенес пневмоторакс.
    • Контракт Пиняева с «Крыльями» рассчитан до 2025 года.
    • Пиняев проходил стажировки в «Манчестер Юнайтед».

    Новости по теме
    Пиняев посвятил приз лучшему игроку матча с «Ростовом» Ларину. Он обвиняется в мошенничестве 3
    Пиняев: «Чувствую себя даже лучше, чем было до этого»
    «Крылья Советов» не отпустили Пиняева в молодежную сборную России
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:16
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11