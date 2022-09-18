«Я был в бешенстве». Карпин после победы над «Крыльями Советов» упрекнул «Ростов» в академичности

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Крыльями Советов» в десятом туре РПЛ (2:1).

– Как вы себя сейчас чувствуете?

– Уже опустошение. Оно наступает обычно после таких нервов.

– Сложилось впечатление, что на перерыв вы ушли в бешенстве. Что пошло не так? План на игру нарушен?

– Он был нарушен, не реализован. Поэтому был в бешенстве, злой. Академично играть, естественно, нельзя. Пешком, без открывания за спину, в недодачу – никого так не обыграешь.