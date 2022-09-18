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    «Я был в бешенстве». Карпин после победы над «Крыльями Советов» упрекнул «Ростов» в академичности

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Крыльями Советов» в десятом туре РПЛ (2:1).

    – Как вы себя сейчас чувствуете?

    – Уже опустошение. Оно наступает обычно после таких нервов.

    – Сложилось впечатление, что на перерыв вы ушли в бешенстве. Что пошло не так? План на игру нарушен?

    – Он был нарушен, не реализован. Поэтому был в бешенстве, злой. Академично играть, естественно, нельзя. Пешком, без открывания за спину, в недодачу – никого так не обыграешь.

    • «Ростов» идет в РПЛ 2-м.
    • Команда ни разу в сезоне не проиграла.
    • После матча Карпин отправляется в расположение сборной России, которую тоже тренирует.

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    Источник: официальный сайт «Ростова»

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