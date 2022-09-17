Бундеслига. «Бавария» проиграла «Аугсбургу» и четвертый раз подряд потеряла очки, «Боруссия» Д победила в рурском дерби

«Бавария» в седьмом туре чемпионата Германии уступила на выезде «Аугсбургу». Единственный мяч забил Мергим Бериша.

Мюнхенцы четвертый раз подряд потеряли очки в чемпионате. Команда идет в таблице четвертой.

В другой встрече «Боруссия» Д победила в рурском дерби «Шальке».

«Байер» дома не справился с выходцем из второй Бундеслиги «Вердером». Российский вратарь леверкузенцев Андрей Лунев продолжает восстановление от травмы. Экс-форвард «Зенита» Сердар Азмуна вышел у «Байера» на замену на 84-й минуте.

Германия. Бундеслига. 7-й тур

Байер – Вердер – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Демирбай, 57; 1:1 – Велькович, 82.

Аугсбург – Бавария – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Бериша, 59.

Боруссия Д – Шальке – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Мукоко, 79.

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