«Барселона» летом отказалась продавать «Атлетико» Гризманна за 20 миллионов

«Атлетико» пытался выкупить нападающего Антуана Гризманна во время летнего трансферного окна.
Мадридский клуб предложил «Барселоне» 20 миллионов евро за игрока, но получил отказ.
Каталонцы были согласны продать форварда только за прописанные в арендном соглашении 40 миллионов.
- «Атлетико» должен выкупить Гризманна за 40 миллионов, если он проведет не менее 45 минут в 50% матчей за 2 сезона.
- В этом сезоне француза стали выпускать только на замену после 60-й минуты.
- «Барса» планировала подать в суд из-за сложившейся ситуации.
Источник: Cadena Ser