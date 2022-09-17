«Барселона» летом отказалась продавать «Атлетико» Гризманна за 20 миллионов

«Атлетико» пытался выкупить нападающего Антуана Гризманна во время летнего трансферного окна.

Мадридский клуб предложил «Барселоне» 20 миллионов евро за игрока, но получил отказ.

Каталонцы были согласны продать форварда только за прописанные в арендном соглашении 40 миллионов.