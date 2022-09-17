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    Орлов объяснил, почему Кассьерра не может заиграть в «Зените»

    Журналист Геннадий Орлов высказался об игре летнего новичка «Зенита» Матео Кассьерры.

    – В прошлом сезоне в «Сочи» Кассьерра показал хорошую результативность. В «Зените» же у него появились проблемы с реализацией. Как думаете, в чем проблема?

    – Он пока не может найти общий язык с бразильцами. У них разный футбольный интеллект – он их не понимает.

    Если захочет остаться в «Зените» – ему надо переродиться. В «Сочи» все играли на него, а здесь другой футбол. Тут нужно быть частью общекомандной атаки, он немного не успевает.

    Это большая проблема для Кассьерры и для «Зенита» – внедрить его в игру. Многое зависит от него самого. Время дают, но коэффициент полезного действия у него не высок.

    • «Зенит» в конце июня купил Кассьерру у «Сочи» за 4,5 миллиона евро.
    • Контракт подписан по схеме «3+1».
    • В этом сезоне колумбиец забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 12 матчах.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1212

      Taps 38 минут назад

      Похоже толку от него не будет.
      А жаль ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      Бывалый1488 1 час назад

      Играл себе игрок, играл, взяли в Питер и затух

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17101

      paracetamol 1 час назад

      Отправить его в Сочи! Чего вы хотите, купили за 4 ляма дешевку, а хотите, чтобы играл как Малколм, на порядок дороже?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5947

      Давид59 2 часа назад

      Не соглашусь. У Касьеры, похоже, проблемы с психологией. Он тушуется, не берёт игру на себя. Надо быть понаглее. Если за первое место будет "бодалово" он, похоже, присядет на лавку.

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