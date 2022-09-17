Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов объяснил, почему Кассьерра не может заиграть в «Зените»

Орлов объяснил, почему Кассьерра не может заиграть в «Зените»

17 сентября 2022, 09:29
4

Журналист Геннадий Орлов высказался об игре летнего новичка «Зенита» Матео Кассьерры.

– В прошлом сезоне в «Сочи» Кассьерра показал хорошую результативность. В «Зените» же у него появились проблемы с реализацией. Как думаете, в чем проблема?

– Он пока не может найти общий язык с бразильцами. У них разный футбольный интеллект – он их не понимает.

Если захочет остаться в «Зените» – ему надо переродиться. В «Сочи» все играли на него, а здесь другой футбол. Тут нужно быть частью общекомандной атаки, он немного не успевает.

Это большая проблема для Кассьерры и для «Зенита» – внедрить его в игру. Многое зависит от него самого. Время дают, но коэффициент полезного действия у него не высок.

  • «Зенит» в конце июня купил Кассьерру у «Сочи» за 4,5 миллиона евро.
  • Контракт подписан по схеме «3+1».
  • В этом сезоне колумбиец забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 12 матчах.

Еще по теме:
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом» 3
Орлов заявил о перестройке в «Зените» 18
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно» 30
Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Кассьерра Матео Орлов Геннадий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Давид59
1663398383
Не соглашусь. У Касьеры, похоже, проблемы с психологией. Он тушуется, не берёт игру на себя. Надо быть понаглее. Если за первое место будет "бодалово" он, похоже, присядет на лавку.
Ответить
paracetamol
1663399227
Отправить его в Сочи! Чего вы хотите, купили за 4 ляма дешевку, а хотите, чтобы играл как Малколм, на порядок дороже?
Ответить
Бывалый1488
1663399562
Играл себе игрок, играл, взяли в Питер и затух
Ответить
Taps
1663403909
Похоже толку от него не будет. А жаль ...
Ответить
Главные новости
Три варианта в РПЛ для Головина, конфликт Мостового с дочерью Семака, Аршавин начал тренерскую карьеру и другие новости
02:00
Губерниев назвал главный трансфер лета в РПЛ
01:47
1
Бубнов вынес вердикт футболисту «Спартака»: «Зачем его взяли?»
01:36
2
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались»
01:13
4
Черданцев объяснил стратегию «Зенита» на сезон
01:01
3
«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам проваленного медосмотра Платы
00:44
2
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
00:29
2
Видео«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
00:16
1
Семак воспитывает Соболева: «Это был отцовский лещ»
Вчера, 23:59
5
«Это себя похоронить»: Пономарев предостерег Головина от перехода в клуб РПЛ
Вчера, 23:42
1
Все новости
Все новости
«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам проваленного медосмотра Платы
00:44
2
Семак воспитывает Соболева: «Это был отцовский лещ»
Вчера, 23:59
5
Тюкавин рассказал о состоянии здоровья перед дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:50
«Это себя похоронить»: Пономарев предостерег Головина от перехода в клуб РПЛ
Вчера, 23:42
1
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
Вчера, 23:30
1
Заявление босса «Динамо» о срыве трансферов латиноамериканцев
Вчера, 21:59
Слуцкий согласился возглавить азиатскую сборную
Вчера, 21:14
1
Фото«Локомотив» случайно рассекретил трансфер игрока «Зенита»
Вчера, 20:59
4
Тактаров дал прогноз на свой бой с Дзюбой
Вчера, 20:45
1
Ожидания босса «Динамо» от матча со «Спартаком»
Вчера, 20:33
Фото«Краснодар» подписал уругвайского защитника
Вчера, 20:17
1
ФотоОпубликовано фото Мостового в форме «Локомотива»
Вчера, 19:55
10
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
Вчера, 19:38
19
Жена Семака двумя словами отреагировала на новость, что Мостовой уходит из «Зенита» из-за дочери тренера
Вчера, 19:26
4
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
Вчера, 19:15
5
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера
Вчера, 18:59
11
ЦСКА продлил контракт с защитником
Вчера, 18:53
1
Игрок «Динамо Мх» рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни
Вчера, 18:31
1
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом»
Вчера, 18:19
3
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
Вчера, 17:58
12
Бубнов раскрыл тайну насчет карьеры Семака
Вчера, 17:46
2
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
Вчера, 17:26
16
Самедов прокомментировал вызывающее поведение Талалаева
Вчера, 17:16
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
Вчера, 16:56
3
Семак рассказал, сыграют ли Вендел и Педро с ЦСКА,
Вчера, 16:43
1
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
Вчера, 16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
Вчера, 16:07
13
ФотоУчастник ЧМ-2026, игравший в РПЛ, нашел новый клуб
Вчера, 16:00
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+