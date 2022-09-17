Орлов объяснил, почему Кассьерра не может заиграть в «Зените»

Журналист Геннадий Орлов высказался об игре летнего новичка «Зенита» Матео Кассьерры.

– В прошлом сезоне в «Сочи» Кассьерра показал хорошую результативность. В «Зените» же у него появились проблемы с реализацией. Как думаете, в чем проблема?

– Он пока не может найти общий язык с бразильцами. У них разный футбольный интеллект – он их не понимает.

Если захочет остаться в «Зените» – ему надо переродиться. В «Сочи» все играли на него, а здесь другой футбол. Тут нужно быть частью общекомандной атаки, он немного не успевает.

Это большая проблема для Кассьерры и для «Зенита» – внедрить его в игру. Многое зависит от него самого. Время дают, но коэффициент полезного действия у него не высок.