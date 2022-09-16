В «ПСЖ» прокомментировали новость об очередном конфликте Мбаппе и Неймара

Спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампуш прокомментировал новость о требованиях форварда Килиана Мбаппе продать Неймара.

«Неймар никогда не был близок к тому, чтобы покинуть «ПСЖ». Слухи о Неймаре этим летом были лживыми. Кроме того, заявление о том, что Мбаппе хотел, чтобы Неймар был продан, является еще одной большой ложью.

Неймар на 100% является частью нашего проекта», — приводит слова Кампуша RMC Sport.