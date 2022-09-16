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    В «ПСЖ» прокомментировали новость об очередном конфликте Мбаппе и Неймара

    Спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампуш прокомментировал новость о требованиях форварда Килиана Мбаппе продать Неймара.

    «Неймар никогда не был близок к тому, чтобы покинуть «ПСЖ». Слухи о Неймаре этим летом были лживыми. Кроме того, заявление о том, что Мбаппе хотел, чтобы Неймар был продан, является еще одной большой ложью.

    Неймар на 100% является частью нашего проекта», — приводит слова Кампуша RMC Sport.

    • Сообщалось, что игроки поссорились из-за права исполнять пенальти.
    • Мбаппе в конце мая продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.09.2022 22:51
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