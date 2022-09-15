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  • «Мы очень жестко отреагируем». Тренер «Факела» Пятибратов – о разгромном поражении от «Спартака»

«Мы очень жестко отреагируем». Тренер «Факела» Пятибратов – о разгромном поражении от «Спартака»

15 сентября 2022, 22:32
4

Исполняющий обязанности главного тренера «Факела» Дмитрий Пятибратов дал комментарии после проигранного матча второго тура Кубка России против «Спартака».

  • Москвичи разгромили соперника со счетом 3:0.
  • У воронежцев 0 очков в 2 турах Кубка. В августе было поражение от «Зенита» (0:2).

– Что‑то в игре вашей команды вам сегодня понравилось?

– Нет! Мы сейчас не будем говорить про игру. Мы будем говорить про результат. Мы расстроены и очень жестко отреагируем на сегодняшнюю игру.

– Каким образом?

– Это наше внутреннее дело, потому что, на мой взгляд, мы слишком академично играли в футбол. Были добрыми.

Мы проиграли в страсти, в желании, в единоборствах. И нас это не устраивает.

– То есть вас не устраивают отдельные футболисты? Или как действовал весь коллектив «Факела»?

– Без комментариев, пожалуйста!

«Спартак» играл в пять защитников, стало ли это для вас неожиданностью?

– Для нас это неожиданностью не стало, потому что мы разные варианты отрабатывали. Другое дело, наша реакция на поле на различные ситуации. Вот это мне не понравилось. Будем разбираться.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Спартак Факел Пятибратов Дмитрий
Комментарии (4)
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jek718875
1663271620
Деловой подход к делу++++
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derrik2000
1663272923
После 3-го гола да, поплыли. Ну, так, это ж понятно: команда молодая, да и играли в основном резервисты Факела.
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zigbert
1663308888
"были добрыми..." Особенно как Аппаев.
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MaxRnD
1663339588
Вы проиграли уже тогда, когда без каких-либо веских оснований убрали нормального тренера. Дальше путь по наклонной
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