«Мы очень жестко отреагируем». Тренер «Факела» Пятибратов – о разгромном поражении от «Спартака»

Исполняющий обязанности главного тренера «Факела» Дмитрий Пятибратов дал комментарии после проигранного матча второго тура Кубка России против «Спартака».

Москвичи разгромили соперника со счетом 3:0.

У воронежцев 0 очков в 2 турах Кубка. В августе было поражение от «Зенита» (0:2).

– Что‑то в игре вашей команды вам сегодня понравилось?

– Нет! Мы сейчас не будем говорить про игру. Мы будем говорить про результат. Мы расстроены и очень жестко отреагируем на сегодняшнюю игру.

– Каким образом?

– Это наше внутреннее дело, потому что, на мой взгляд, мы слишком академично играли в футбол. Были добрыми.

Мы проиграли в страсти, в желании, в единоборствах. И нас это не устраивает.

– То есть вас не устраивают отдельные футболисты? Или как действовал весь коллектив «Факела»?

– Без комментариев, пожалуйста!

– «Спартак» играл в пять защитников, стало ли это для вас неожиданностью?

– Для нас это неожиданностью не стало, потому что мы разные варианты отрабатывали. Другое дело, наша реакция на поле на различные ситуации. Вот это мне не понравилось. Будем разбираться.