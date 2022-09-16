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    Рассказов: «Фанаты видели настрой «Спартака» против «Факела»

    Защитник «Спартака» Николай Рассказов подытожил матч второго тура группового этапа Кубка России против «Факела» (3:0).

    — Перед этой игрой была непростая серия. Были какие-то командные собрания?

    — Давайте то, что в команде, я не буду ничего выносить. Мы сегодня выиграли 3:0. Думаю, для болельщиков это хорошая реакция. Они видели наш настрой, мы не в отчаянии и готовы дальше биться. Да, было два неудачных матча. Впереди снова игра, а потом пауза.

    • «Спартак» лидирует в группе Кубка России.
    • Следующий соперник по турниру – «Зенит».
    • В РПЛ «Спартак» идет 5-м.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19737

      derrik2000 1 час назад

      Коля как был дураком, так им и остался.
      Даже пирамидон не помог.
      Или вокруг него только тоже таких же как он олигофрены.

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      Рейтинг: +17154

      Cleaner 2 часа назад

      Рассказов, вы гордитесь тем, что обыграли команду практически с ПОСЛЕДНЕГО МЕСТА???

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