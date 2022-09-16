Рассказов: «Фанаты видели настрой «Спартака» против «Факела»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов подытожил матч второго тура группового этапа Кубка России против «Факела» (3:0).

— Перед этой игрой была непростая серия. Были какие-то командные собрания?

— Давайте то, что в команде, я не буду ничего выносить. Мы сегодня выиграли 3:0. Думаю, для болельщиков это хорошая реакция. Они видели наш настрой, мы не в отчаянии и готовы дальше биться. Да, было два неудачных матча. Впереди снова игра, а потом пауза.