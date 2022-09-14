Сорокин: «Я бездарно пробил пенальти против «Локомотива»

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин дал комментарий после матча второго тура группового этапа Кубка России против «Локомотива» (2:2, 1:3 по пенальти).

«Мотивация в Кубке такая же, как и в чемпионате – хочется выигрывать. Расстроились, как и в предыдущем туре. Нужно перебороть всe это и готовиться к следующей игре.

Пенальти? Бездарно пробил. На тренировках бил нормально, а в этот раз в игре что-то… Сказать, что нервишки не могу, а так бездарно пробил», – сказал Сорокин.