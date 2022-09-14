Баринов: «Матч с «Краснодаром» – лучший для «Локо» в сезоне»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился эмоциями после матча второго тура группового этапа Кубка России против «Краснодара» (2:2, 3:1 по пенальти).

«Все супер! Победили же. Тяжелая игра? Но мы же выиграли. Можно ли сказать, что мы выходим из кризиса? Мы тогда две игры выиграли и говорили журналисты, что вышли из кризиса.

Сегодня был лучший матч в сезоне у нас. За счет чего победили? За счет желания. Что-то поменялось, да», – сказал игрок.