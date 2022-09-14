Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Баринов: «Матч с «Краснодаром» – лучший для «Локо» в сезоне»

    Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился эмоциями после матча второго тура группового этапа Кубка России против «Краснодара» (2:2, 3:1 по пенальти).

    «Все супер! Победили же. Тяжелая игра? Но мы же выиграли. Можно ли сказать, что мы выходим из кризиса? Мы тогда две игры выиграли и говорили журналисты, что вышли из кризиса.

    Сегодня был лучший матч в сезоне у нас. За счет чего победили? За счет желания. Что-то поменялось, да», – сказал игрок.

    • Баринов – воспитанник «Локомотива».
    • Игрок брал с «Локомотивом» РПЛ.
    • Сейчас команда в РПЛ идет 11-й.

    Новости по теме
    Сорокин: «Я бездарно пробил пенальти против «Локомотива»
    Игнатьев рассказал, есть ли у него обида на «Краснодар» 1
    Циннбауэр прокомментировал требование фанатов «Локомотива» уволить всех немцев из клуба 5
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.09.2022 22:58
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11