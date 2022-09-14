Игнатьев рассказал, есть ли у него обида на «Краснодар»

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев прокомментировал победу над «Краснодаром» в Кубке России.

— Тяжелый опять был период без побед. Это свежий глоток воздуха. Эмоции хорошие у всех ребят. До этого была гробовая тишина в раздевалке. На игры настраиваться тяжело. Слава богу, что сегодня удалось одержать победу в серии пенальти.

— Поэтому так бурно праздновали победу?

— Да, ступор был. Очень положительные эмоции получились. Хотим, чтобы это был какой-то толчок для нас, чтобы в дальнейшем побед было больше. Дай бог это произойдет.

— «Краснодар» — все еще принципиальный соперник?

— Как он может быть не принципиальным. В первую очередь соперник, родной клуб. Играю с двойной мотивацией. Мне всегда приятно играть против них.

— Есть какая-то обида на «Краснодар»?

— Какая может быть обида. Клуб мне очень многое дал. Никогда не держал на них обид. Во всех своих интервью выражал только слова благодарности.